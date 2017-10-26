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09:05 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Вспышка на Солнце в XXI веке может нарушить работу мировой энергосистемы

Ученые нас пугают: мощная вспышка на Солнце в ближайшие 100 лет может нарушить работу энергосистемы по всему миру, повредить спутники и отключить интернет…

К такому выводу пришли в Гарвардском университете, проведя анализ солнечной активности в прошлом и оценив вероятность возникновения супервспышек в будущем.

В том числе тех, которые увеличивают яркость Солнца на 30% и способны сдуть озоновый слой на Земле, сообщает авторитетное издание New Scientist.

И если наиболее мощные вспышки нам не грозят, поскольку случаются примерно раз в 20 млн лет, то менее интенсивные, чья энергия около 1032 эрг, возможны уже в этом веке. И каковы могут быть последствия? Неужели нам грозит нечто наподобие солнечного супершторма 1859 года, который привел к геомагнитной буре, известной как Событие Кэррингтона и ставшей причиной сбоя телеграфной сети в Европе и США?

Наши ученые не склонны драматизировать ситуацию. По словам директора Обсерватории БГУ кандидата физико-математических наук Ольгерда Кузнечика, детальная теория сложного комплекса явлений, наблюдаемых во время вспышек, пока еще не разработана. Поэтому предсказать их возникновение и степень опасности для планеты практически невозможно. Есть много оговорок — если вспышка произойдет, если будет достаточно мощной, если будет направлена в сторону Земли…

Да и строение Солнца еще недостаточно изучено, уверяет Ольгерд Кузнечик:

— Соответственно и процессы, которые там протекают. Более того, у разных ученых на эти процессы даже точки зрения разные. Как тогда дать оценку будущим событиям?

Вместе с тем Ольгерд Павлович вспоминает сильнейший за последние 12 лет всплеск солнечной активности — он произошел совсем недавно, в начале сентября. На поверхности небесного светила тогда было зафиксировано сразу несколько вспышек чрезвычайной яркости… Самой мощной присвоен балл X9.3. Обычно такие вспышки можно наблюдать, когда Солнце в максимуме активности, которая характеризуется возникновением большого количества солнечных пятен. Но сейчас активность на минимуме. Почему же произошли вспышки? Загадка. И это, по мнению Ольгерда Кузнечика, только подтверждает, что мы многого до конца не понимаем…

Чем же опасны вспышки на далеком Солнце для нашей планеты? Главный научный сотрудник Института физики имени Б. И. Степанова Национальной академии наук, доктор физико-математических наук, профессор Лев Томильчик объясняет:

— Это выброс потоков плазмы, в состав которой входят заряженные частицы. Достигая Земли, они начинают взаимодействовать с магнитосферой планеты, возмущая ее и вызывая магнитные бури различной мощности.

Так произошло и во время сентябрьских событий — уровень магнитной бури на Земле получил оценку 4 по 5-балльной шкале. Теоретически могут быть и другие последствия, в первую очередь сбои в работе спутниковой и радиотехники. Но на сей раз обошлось, по крайней мере, такой информации не поступало. Не потребовалось и эвакуировать экипаж Международной космической станции. Центр управления полетами заявил, что радиационный фон там быстро пришел в норму. А что касается электрических сетей, то уровень их защиты за последние годы настолько вырос, что опасность для их стабильной работы во время магнитных бурь, в том числе возможность скачков напряжения, также сведена к минимуму. Хотя никто не отрицает: сильное возмущение магнитного поля планеты может воздействовать на общее состояние здоровья людей, особенно на кровеносную систему. Но скорее незначительно. Словно мы живем на дне воздушного океана, а штормит на его поверхности.

Кстати

Когда плазма от Солнца попадает в магнитное поле Земли и ее заряженные частицы закручиваются вдоль так называемых силовых линий, возникает эффект полярного сияния. Иногда его можно увидеть даже в умеренных широтах.

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