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10:11 (мск), источник: ТАСС

Омские многодетные семьи получили в 2017 году почти 300 льготных участков

Глава Министерства имущественных отношений региона сообщил, что ведомство не получало жалоб от многодетных семей на некачественную землю.

ОМСК, 26 октября. /ТАСС/. Министерство имущественных отношений Омской области выдало в 2017 году 287 льготных участков и не получало жалоб от многодетных семей на некачественную землю, все подобные обращения ставятся на контроль правительством региона, сообщил ТАСС в четверг глава ведомства Борис Смольников. Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева сообщила, что из Омской области ей поступило сообщение о якобы предоставлении многодетным семьям участков в болотистой местности.

«В 2017 году обращений о предоставлении земли многодетным семьям в болотистой местности в адрес регионального Министерства имущественных отношений Омской области не поступало. Правительством Омской области все обращения граждан о предоставлении многодетным семьям земельных участков, не отвечающих требованиям законодательства, ставятся на контроль. По всем фактам ранее предоставленных некачественных земельных участков были приняты меры. В этом году было выделено 287 льготных участков, на этапе предоставления находится 607 участков, очередность на получение — около 6 тыс. человек», — сказал ТАСС Смольников.

В пресс-службе Минимущества ТАСС пояснили, что последние жалобы на некачественные участки поступали от жителей региона в 2016 году. По данным министерства, всего за период действия льготного предоставления земли в Омской области 3,3 тыс. граждан получили участки для многодетных семей.

Как сообщалось ранее, глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева предложила информировать правительство и президента РФ о выполнении в регионах указа главы государства о мерах по обеспечению многодетных семей земельными участками.

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