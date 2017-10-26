Омские многодетные семьи получили в 2017 году почти 300 льготных участков
Глава Министерства имущественных отношений региона сообщил, что ведомство не получало жалоб от многодетных семей на некачественную землю.
Глава Министерства имущественных отношений региона сообщил, что ведомство не получало жалоб от многодетных семей на некачественную землю.
ОМСК, 26 октября. /ТАСС/. Министерство имущественных отношений Омской области выдало в 2017 году 287 льготных участков и не получало жалоб от многодетных семей на некачественную землю, все подобные обращения ставятся на контроль правительством региона, сообщил ТАСС в четверг глава ведомства Борис Смольников. Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева сообщила, что из Омской области ей поступило сообщение о якобы предоставлении многодетным семьям участков в болотистой местности.
«В 2017 году обращений о предоставлении земли многодетным семьям в болотистой местности в адрес регионального Министерства имущественных отношений Омской области не поступало. Правительством Омской области все обращения граждан о предоставлении многодетным семьям земельных участков, не отвечающих требованиям законодательства, ставятся на контроль. По всем фактам ранее предоставленных некачественных земельных участков были приняты меры. В этом году было выделено 287 льготных участков, на этапе предоставления находится 607 участков, очередность на получение — около 6 тыс. человек», — сказал ТАСС Смольников.
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Как сообщалось ранее, глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева предложила информировать правительство и президента РФ о выполнении в регионах указа главы государства о мерах по обеспечению многодетных семей земельными участками.