Приморцам предложили помолиться о храме на главной площади Владивостока

Владивостокская епархия приглашает жителей края помолиться о строящемся соборе на центральной площади города. Кроме того, все желающие могут стать храмостроителями и приобрести именной кирпичик, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Накануне главный архитектор епархии Александр Котляров, прорабы и руководство строительства провели рабочее совещание на строительной площадке Спасо-Преображенского собора.

«Рабочие совещания на строительной площадке проходят еженедельно. Требует постоянного контроля качество и правильность кирпичной кладки, затирка швов и сооружение монолитных конструкций под подкупольные малые барабаны. Кроме этого, мы обсудили установку новых строительных лесов», — рассказал главный архитектор епархии.

Комиссия отметила, что строительство идёт в плановом режиме, без нареканий.

К слову, представители епархии приглашают всех желающих помолиться о соборе. По будням молебны начинаются в 10:30 во временном храме собора. В субботу вечернее богослужение начинается с 16:00, а по воскресеньям с 8:00 идёт Божественная литургия.

Приход храма Преображения Господня действует рядом с местом возведения Преображенского кафедрального собора (у центральной площади Владивостока).

Кроме того, приморцы могут стать настоящими храмостроителями Преображенского собора. Для этого они должны приобрести именной кирпич в иконной лавке, оставить пожертвование на строительство собора в одной из иконных лавок приходов епархии или во временной Преображенской церкви на центральной площади Владивостока или отправить пожертвование банковским переводом.