Мытарства автомобилистов Владивостока в центре закончились
Подрядная организация завершила комплекс основных работ: демонтаж трамвайных путей, ремонт тротуаров и укладку нового дорожного покрытия во Владивостоке, сообщает Deita. ru.
Подрядная организация завершила комплекс основных работ: демонтаж трамвайных путей, ремонт тротуаров и укладку нового дорожного покрытия во Владивостоке, сообщает Deita. ru.
Вчера, 25 октября, дорожные строители завершили укладку третьего, защитного слоя из
В настоящее время подрядчики завершают облицовку подпорной стены в районе остановки общественного транспорта «ДВГТУ». Завершающим этапом работ станет нанесение дорожной разметки: сплошных и пунктирных линий, а также разметки типа «зебра» — информирует городская администрация.
Михаил Грач.