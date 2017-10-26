Клиентов «Билетницы» ждёт транспортная полиция в Хабаровске

Источник: РИА "Новости"

Транспортной полиции необходимы заявления от пострадавших клиентов сервиса «Билетница», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Напомним, что десятки хабаровчан купили авиабилеты в фирме «Билетница», но не смогли улететь по ним в отпуска и свадебные путешествия. Сейчас пострадавшие пытаются вернуть деньги, которыми были оплачены недействительные проездные документы. Возместить клиентам убытки обещал создатель «Билетницы» Андрей Черкасов, но в оговоренные сроки деньги возвращены не были. Некоторые пострадавшие уже обращались в полицию с заявлениями, но в итоге получили отказ в возбуждении дел.

Как удалось выяснить корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня», о ситуации с «Билетницей» известно Управлению на транспорте МВД России по ДФО. По словам начальника отделения информации и общественных связей ведомства Ольги Мироненко, сотрудники располагают оперативной информацией о сложившейся ситуации, но возбудить дело и начать проверку не могут, поскольку не получили ни одного заявления от пострадавших.