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09:12 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Клиентов «Билетницы» ждёт транспортная полиция в Хабаровске

Без их заявлений невозможно возбудить дело.

Источник: РИА "Новости"

Транспортной полиции необходимы заявления от пострадавших клиентов сервиса «Билетница», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Напомним, что десятки хабаровчан купили авиабилеты в фирме «Билетница», но не смогли улететь по ним в отпуска и свадебные путешествия. Сейчас пострадавшие пытаются вернуть деньги, которыми были оплачены недействительные проездные документы. Возместить клиентам убытки обещал создатель «Билетницы» Андрей Черкасов, но в оговоренные сроки деньги возвращены не были. Некоторые пострадавшие уже обращались в полицию с заявлениями, но в итоге получили отказ в возбуждении дел.

Как удалось выяснить корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня», о ситуации с «Билетницей» известно Управлению на транспорте МВД России по ДФО. По словам начальника отделения информации и общественных связей ведомства Ольги Мироненко, сотрудники располагают оперативной информацией о сложившейся ситуации, но возбудить дело и начать проверку не могут, поскольку не получили ни одного заявления от пострадавших.

 — Заявления граждан примут в Хабаровске на Ленинградской, 54, — сообщила корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» Ольга Мироненко. — Но отказать в приёме заявлений не могут также в и любом отделении полиции, их должны просто переправить к нам.

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