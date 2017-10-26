Клиентов «Билетницы» ждёт транспортная полиция в Хабаровске
Без их заявлений невозможно возбудить дело.
Без их заявлений невозможно возбудить дело.
Транспортной полиции необходимы заявления от пострадавших клиентов сервиса «Билетница», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Напомним, что десятки хабаровчан купили авиабилеты в фирме «Билетница», но не смогли улететь по ним в отпуска и свадебные путешествия. Сейчас пострадавшие пытаются вернуть деньги, которыми были оплачены недействительные проездные документы. Возместить клиентам убытки обещал создатель «Билетницы» Андрей Черкасов, но в оговоренные сроки деньги возвращены не были. Некоторые пострадавшие уже обращались в полицию с заявлениями, но в итоге получили отказ в возбуждении дел.
Как удалось выяснить корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня», о ситуации с «Билетницей» известно Управлению на транспорте МВД России по ДФО. По словам начальника отделения информации и общественных связей ведомства Ольги Мироненко, сотрудники располагают оперативной информацией о сложившейся ситуации, но возбудить дело и начать проверку не могут, поскольку не получили ни одного заявления от пострадавших.
— Заявления граждан примут в Хабаровске на Ленинградской, 54, — сообщила корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» Ольга Мироненко. — Но отказать в приёме заявлений не могут также в и любом отделении полиции, их должны просто переправить к нам.