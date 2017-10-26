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09:54 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Создается единая база обращений граждан

Два дня назад Президент на совещании с руководством Администрации обращал внимание на проблемные моменты работы с обращениями граждан. Она требует новых форм, поскольку традиционная система обработки и обмена информацией местами затратна, медлительна и не всегда дает полную картину истории того или иного обращения.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Во время этого разговора прозвучали предложения о совершенствовании существующей практики. Подробнее об этом журналистам рассказала Глава Администрации Президента Наталья Кочанова во время приема граждан в администрации Первомайского района Минска:

— Работа с обращениями граждан очень важна для всех органов власти. Она требует совершенствования — законодательство об обращениях граждан нуждается в некоторой доработке. Время не стоит на месте: с развитием электронных технологий люди активно пользуются интернетом, отправляют электронные обращения, задают интересующие их вопросы на сайты госорганов… Глава государства поддержал предложение о создании единой базы обращений граждан. Это даст возможность видеть историю каждого обращения, поступившего в вышестоящую инстанцию, в том числе где и кем оно уже рассматривалось, и обращение не будет направляться тому, кто по нему уже давал ответ. Единая база данных будет сформирована и в местных, и в республиканских органах власти. Это позволит располагать полной информацией по каждому обращению.

Кроме того, Президентом поставлена задача отслеживать ситуацию по серьезным проблемам, волнующим общество и влияющим на настроение людей. Она, по словам Натальи Кочановой, будет решаться с привлечением Информационно-аналитического центра. Речь идет об анализе публикаций в печатных и электронных СМИ и сети интернет. Эта информация будет ежедневно обобщаться и представляться в Администрацию Президента для принятия оперативных решений.

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