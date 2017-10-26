Создается единая база обращений граждан

— Работа с обращениями граждан очень важна для всех органов власти. Она требует совершенствования — законодательство об обращениях граждан нуждается в некоторой доработке. Время не стоит на месте: с развитием электронных технологий люди активно пользуются интернетом, отправляют электронные обращения, задают интересующие их вопросы на сайты госорганов… Глава государства поддержал предложение о создании единой базы обращений граждан. Это даст возможность видеть историю каждого обращения, поступившего в вышестоящую инстанцию, в том числе где и кем оно уже рассматривалось, и обращение не будет направляться тому, кто по нему уже давал ответ. Единая база данных будет сформирована и в местных, и в республиканских органах власти. Это позволит располагать полной информацией по каждому обращению.