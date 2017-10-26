Москвичам пообещали нетающий снег к середине ноября
К этому времени среднесуточная температура в столице опустится ниже нуля градусов.
К этому времени среднесуточная температура в столице опустится ниже нуля градусов.
Снежный покров в столичном регионе установится не раньше середины ноября. Об этом в четверг, 26 октября, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на заведующего лабораторией климатологии Института географии Российской академии наук (РАН) Владимира Семенова.
«Предпосылки, чтобы снег лег и не растаял, могут быть недели через две, не раньше», — отметил Семенов.
Он пояснил, что для образования устойчивого снежного покрова необходимо, чтобы в течение дня температура была ниже нуля и чтобы при этом шел снег.
Как правило, во второй декаде ноября среднесуточная температура уходит в минус. Это значит, что и днем, и ночью будет отрицательная температура и снег таять не будет.
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