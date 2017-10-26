Кубок мира по футболу прибыл в Воронеж

Источник: Вести - Воронеж

Трофей пробудет в областном центре до 29 октября, его выставят на трёх площадках, сообщили на планёрке в мэрии. Церемония приветствия Кубка пройдет на Центральном стадионе профсоюзов, однако свободного входа туда не будет: пройти на стадион можно только в составе организованных групп.

На следующий день, 27 октября, Кубок выставят в техническом университете, в 28 и 29 октября — в сити-парке «Град»: там для главного трофея ЧМ построят отдельный павильон.

Традиция отправлять Кубок по странам существует уже 20 лет, и этот тур станет пятым и самым продолжительным из всех. В течение 123 дней легендарная статуэтка преодолеет 26 тыс. километров и посетит 24 города России. Зимой Кубок покинет РФ и посетит ещё 50 стран мира. Маршрут Кубка мира по России начался с Красноярска 9 сентября, а завершится Москвой — 7 июня.