Кубок мира по футболу прибыл в Воронеж
Главный трофей к Чемпионату мира по футболу в 2018 году прибыл в Воронеж поздним вечером среды, 25 октября. Кубок мира встретили сотрудники ОМОН, сообщило региональное управление Росгвардии.
Главный трофей к Чемпионату мира по футболу в 2018 году прибыл в Воронеж поздним вечером среды, 25 октября. Кубок мира встретили сотрудники ОМОН, сообщило региональное управление Росгвардии.
Трофей пробудет в областном центре до 29 октября, его выставят на трёх площадках, сообщили на планёрке в мэрии. Церемония приветствия Кубка пройдет на Центральном стадионе профсоюзов, однако свободного входа туда не будет: пройти на стадион можно только в составе организованных групп.
На следующий день, 27 октября, Кубок выставят в техническом университете, в 28 и 29 октября — в
Традиция отправлять Кубок по странам существует уже 20 лет, и этот тур станет пятым и самым продолжительным из всех. В течение 123 дней легендарная статуэтка преодолеет 26 тыс. километров и посетит 24 города России. Зимой Кубок покинет РФ и посетит ещё 50 стран мира. Маршрут Кубка мира по России начался с Красноярска 9 сентября, а завершится Москвой — 7 июня.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия получила право принимать соревнования в декабре 2010 года. Воронеж попал в список тренировочных баз ЧМ — футболисты будут заниматься на стадионах «Чайка» и «Локомотив». Реконструкция воронежских стадионов к ЧМ по футболу должна завершиться в ноябре 2017 года.