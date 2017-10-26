Прожиточный минимум пенсионера на 2018 год утвердили в Хабаровском крае

Основанием для определения величины прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии являются потребительская корзина, которая утверждается для пенсионера законом «О потребительской корзине и порядке установления величины прожиточного минимума в Хабаровском крае», а также данные Хабаровскстата о фактическом уровне средних потребительских цен на продукты питания, индексов потребительских цен на непродовольственные товары и услуги по краю.

По данным Хабаровскстата во II квартале 2017 года, по сравнению со II кварталом 2016 года, на 25 из 42 наименований товаров, входящих в расчет потребительской корзины, цены снизились от 40 копеек до 37 рублей. С учетом ценовой ситуации на потребительском рынке края величина прожиточного минимума пенсионера в крае, в целях установления региональной социальной доплаты к пенсии на 2018 год, по расчетам сложилась в размере 10 492 рубля. Это на 403 рубля меньше установленной на 2017 год. Тем не менее, губернатором и депутатским корпусом принято решение величину прожиточного минимума пенсионера в Хабаровском крае на 2018 год в целях установления региональной социальной доплаты к пенсии не снижать.