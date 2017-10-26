Прожиточный минимум пенсионера на 2018 год утвердили в Хабаровском крае
Он составит 10895 рублей.
Он составит 10895 рублей.
Хабаровск, 26 октября, AmurMedia.
Утвержден прожиточный минимум пенсионера в Хабаровском крае на 2018 год, определенный в целях установления региональной социальной доплаты к пенсии. Он составит 10 895 рублей. Соответствующий закон принят на октябрьском очередном заседании Думы, сообщили ИА AmurMedia в
Основанием для определения величины прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии являются потребительская корзина, которая утверждается для пенсионера законом «О потребительской корзине и порядке установления величины прожиточного минимума в Хабаровском крае», а также данные Хабаровскстата о фактическом уровне средних потребительских цен на продукты питания, индексов потребительских цен на непродовольственные товары и услуги по краю.
В Хабаровском крае эту доплату используют 41 752 человека. На реализацию закона из федерального и краевого бюджетов потребуется более 1,5 млрд рублей.