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10:41 (мск), источник: AmurMedia.ru

Прожиточный минимум пенсионера на 2018 год утвердили в Хабаровском крае

Он составит 10895 рублей.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 26 октября, AmurMedia.

Утвержден прожиточный минимум пенсионера в Хабаровском крае на 2018 год, определенный в целях установления региональной социальной доплаты к пенсии. Он составит 10 895 рублей. Соответствующий закон принят на октябрьском очередном заседании Думы, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Закдумы.

Основанием для определения величины прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии являются потребительская корзина, которая утверждается для пенсионера законом «О потребительской корзине и порядке установления величины прожиточного минимума в Хабаровском крае», а также данные Хабаровскстата о фактическом уровне средних потребительских цен на продукты питания, индексов потребительских цен на непродовольственные товары и услуги по краю.

По данным Хабаровскстата во II квартале 2017 года, по сравнению со II кварталом 2016 года, на 25 из 42 наименований товаров, входящих в расчет потребительской корзины, цены снизились от 40 копеек до 37 рублей. С учетом ценовой ситуации на потребительском рынке края величина прожиточного минимума пенсионера в крае, в целях установления региональной социальной доплаты к пенсии на 2018 год, по расчетам сложилась в размере 10 492 рубля. Это на 403 рубля меньше установленной на 2017 год. Тем не менее, губернатором и депутатским корпусом принято решение величину прожиточного минимума пенсионера в Хабаровском крае на 2018 год в целях установления региональной социальной доплаты к пенсии не снижать.

В Хабаровском крае эту доплату используют 41 752 человека. На реализацию закона из федерального и краевого бюджетов потребуется более 1,5 млрд рублей.

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