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10:26 (мск), источник: dostup1.ru

Суд лишил известного бизнесмена дома на берегу озера Увильды

Судебный акт вступил в законную силу и подлежит исполнению.

Челябинский областной суд подтвердил законность требований прокурора о прекращении права собственности бизнесмена Сергея Мелехина на земельный участок вблизи озера Увильды, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, ранее аналогичные требования удовлетворил Аргаяшский районный суд, но Мелехин пытался обжаловать это решение.

«Прокуратурой Челябинской области совместно с региональными управлениями ФСБ и ГУ МВД была организована проверка законности использования лесных земель на участке, прилегающем к озеру Увильды. Установлено, что главой Аргаяшского района в нарушение действующего законодательства выдано разрешение на строительство объекта капитального строительства (дома с верандой для отдыхающих) на территории памятника природы — озеро Увильды», — сообщила официальный представитель регионального надзорного ведомства Наталья Мамаева.

Прокурор обратился в суд с иском о признании незаконным разрешения на строительство объекта, признании его самовольной постройкой, прекращении права собственности, исключении из ЕГРП соответствующей записи. Аргаяшский райсуд согласился с доводами прокурора, вынес решение об удовлетворении его требований в полном объеме.

«Прокуратурой области требования районного прокурора поддержаны в суде апелляционной инстанции, которая оставила решение суда первой инстанции без изменения, жалобу ответчика — без удовлетворения», — говорится в сообщении.

Судебный акт вступил в законную силу и подлежит исполнению.

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