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10:32 (мск), источник: "Российская газета"

В Прикамье крупнейший в Европе пруд превратился в свалку

Жители Нытвы вынуждены самостоятельно чистить крупнейший в Европе пруд.

Источник: "Российская газета"

Многим жителям Прикамья известен пруд в Нытве — громадный водоем с живописными берегами, весьма подходящий для отдыха и рыбалки. Однако в последние годы он превратился в колоссальную свалку отходов.

Дошло до того, что по берегу шагу нельзя ступить, чтобы не наткнуться на залежи бутылок, изорванных пластиковых пакетов и другого мусора. К тому же выяснилось, что в Нытве нет ливневой канализации и, соответственно, должной очистки сточных вод. Вся городская грязь беспрепятственно стекает в пруд, превращая его в загаженное болото.

Недавно местная прокуратура выдвинула иск против городских властей. В своем заявлении сотрудники надзорной инстанции потребовали навести порядок — построить в Нытве ливневку.

— Дело в том, что из пруда ведется водозабор для бытовых нужд местных жителей, — говорит прокурор Нытвенского района Анатолий Лавентьев. — А сам водоем, ко всему прочему, является еще и особо охраняемой территорией регионального значения.

В администрации работникам прокуратуры пояснили, что чиновники рады бы навести порядок, да денег на это нет. Поэтому поток грязи будет беспрепятственно течь в пруд во всем обозримом будущем.

В 2009 году был заключен контракт с частной фирмой, которая подрядилась очистить водоем. Планировалось убрать донные отложения на глубине до 2,5 метра. Для этого требовалось удалить из пруда до 1,5 миллиона кубометров накопившегося ила и мусора.

С тех пор, спустя восемь лет, вряд ли вывезли половину этого объема, а больше и не получается. Там что-то не учли, тут вдруг зима пришла, и все замерзло, внезапно шторм начался или рыба на нерест пошла — куда ни кинь, везде объективные непреодолимые обстоятельства. В общем, никак не могут власти и нанятые ими ассенизаторы справиться с очисткой пруда.

Сегодня положение просто бедственное — берега пруда в городской черте превратились в огромную свалку. Понятно, что мало кому захочется отдыхать среди мусора.

И потому, не дожидаясь помощи властей, местные жители сами взялись за чистку пруда. В октябре в одной из нытвенских групп в социальной сети появился призыв выйти на уборку берегов. На него откликнулись 15 человек. Они целый день собирали мусор и укладывали его в мешки.

— Нагребли горы стеклянных и пластиковых бутылок, упаковок от чипсов, полиэтиленовых пакетов, автомобильных покрышек, — говорит участница субботника Александра Хацевич. — Но собрали лишь малую часть.

Местные власти оказали, так сказать, посильную помощь — выделили тракторную тележку, куда добровольцы загрузили мешки с мусором. Позднее их вывезли на городскую свалку, где за приемку мусора с активистов не взяли денег.

К слову, грязи в Нытве хватает и без пруда. Не так давно в ходе очередной проверки прокуратура обнаружила в городе девять несанкционированных свалок. Убирать его никто не спешит — средств на это нет.

Конечно, муниципалитет может надеяться на добровольцев, которые возьмут на себя эту, в буквальном смысле, грязную работу.

Но возникает резонный вопрос: а для чего нужны власти?

Ведь в любом населенном пункте первым делом все обращают внимание на чистоту улиц и водоемов. И если Нытва постепенно зарастает мусором, то о каком развитии города можно говорить?

Пока иск прокуратуры находится в суде, его рассмотрение планируется в ноябре. Пока же местные жители надеются только на себя. Больше наводить порядок в городе, получается, некому.

Справка «РГ».

Нытвенский пруд — крупнейший пруд Европы, его площадь более девяти квадратных километров, средняя глубина — 3,1 метра, максимальная — 12. Берега водоема являются местом отдыха не только нытвенцев, но и жителей соседних городов и районов. Сюда приезжают многочисленные любители рыбалки — ловить окуня, плотву, карпа, щуку, уклейку, густеру, язя, ерша, верховку и вьюна.

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