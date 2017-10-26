Удостоверение личности Батырхана Шукенова уничтожено
АСТАНА, 26 окт — Sputnik. Продавец удостоверения известного певца Батырхана Шукенова уничтожил документ
АСТАНА, 26 окт — Sputnik. Продавец удостоверения известного певца Батырхана Шукенова уничтожил документ
По информации СМИ, ранее в интернете появилось объявление о продаже удостоверения личности Батырхана Шукенова. Документ знаменитого артиста продавец оценил в тысячу долларов.
По словам Садубаева, по факту выставления на продажу удостоверения личности проводится досудебное расследование по уголовной статье «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград».
«Со слов продавца, удостоверение он нашел и хранил до настоящего времени. Далее выставил на продажу. Однако в связи с общественным резонансом и осуждением его действий со стороны населения уничтожил его», — заявил Садубаев.
Обстоятельства дела выясняются, заключил представитель МВД.
Батырхан Шукенов скончался от инфаркта в Москве на 53-м году жизни в ночь на 29 апреля 2015 года. Он похоронен в Алматы. Свою карьеру Шукенов начал саксофонистом у певицы Розы Рымбаевой, а в 1988 году организовал группу «А’Студио». В 2000 году музыкант покинул группу и возобновил сольную карьеру.