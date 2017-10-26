Удостоверение личности Батырхана Шукенова уничтожено

Источник: Sputniknews.kz

По информации СМИ, ранее в интернете появилось объявление о продаже удостоверения личности Батырхана Шукенова. Документ знаменитого артиста продавец оценил в тысячу долларов.

По словам Садубаева, по факту выставления на продажу удостоверения личности проводится досудебное расследование по уголовной статье «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград».

«Со слов продавца, удостоверение он нашел и хранил до настоящего времени. Далее выставил на продажу. Однако в связи с общественным резонансом и осуждением его действий со стороны населения уничтожил его», — заявил Садубаев.

Обстоятельства дела выясняются, заключил представитель МВД.