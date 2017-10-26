Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова, Бондарчук и Тимати представили новые проекты ТНТ
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Кремль отреагировал на слова Собчак об «украинском» Крыме
Что русского осталось на Аляске спустя 150 лет
Армен Джигарханян подал на развод
Новая теория заговора: Трампа подозревают в подмене жены В Сети разгорелся спор вокруг появления на людях Дональда Трампа с супругой Меланией
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
«Одна из его дочерей»: Собчак о фото с семьёй Путина
Танк РФ Т-72Б3 победил Азию и превзошел США - СМИ
Две категории пенсионеров, порядок выплат которым хотят изменить
Из российского бюджета исчезли 47 млрд руб.
В черном пиджаке и без штанов: Галкин высказался о Собчак - СМИ
Толкалина прочитала последнее SMS Марьянова жене
Кремль отреагировал на слова Собчак об «украинском» Крыме
Золотов назвал причину расстрела солдат в Чечне
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
10:27 (мск), источник: Sputniknews.kz

Удостоверение личности Батырхана Шукенова уничтожено

АСТАНА, 26 окт — Sputnik. Продавец удостоверения известного певца Батырхана Шукенова уничтожил документ из-за общественного осуждения, сообщил директор департамента государственного языка и информации министерства внутренних дел Казахстана Алмас Садубаев.

Источник: Sputniknews.kz

По информации СМИ, ранее в интернете появилось объявление о продаже удостоверения личности Батырхана Шукенова. Документ знаменитого артиста продавец оценил в тысячу долларов.

По словам Садубаева, по факту выставления на продажу удостоверения личности проводится досудебное расследование по уголовной статье «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград».

«Со слов продавца, удостоверение он нашел и хранил до настоящего времени. Далее выставил на продажу. Однако в связи с общественным резонансом и осуждением его действий со стороны населения уничтожил его», — заявил Садубаев.

Обстоятельства дела выясняются, заключил представитель МВД.

Батырхан Шукенов скончался от инфаркта в Москве на 53-м году жизни в ночь на 29 апреля 2015 года. Он похоронен в Алматы. Свою карьеру Шукенов начал саксофонистом у певицы Розы Рымбаевой, а в 1988 году организовал группу «А’Студио». В 2000 году музыкант покинул группу и возобновил сольную карьеру.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Решится ли Акишев запретить в Казахстане биткоины
Человеческий череп нашли собаки в Шахтинске
В США отреагировали на поставки российского оружия на Филиппины
Взрыв в центре Киева квалифицировали как теракт
Россию назвали основным поставщиком боевиков в ИГ
Шувалов поручил определить статус сегвеев и гироскутеров
Россия создаст на Курилах военно-морскую базу
«Мысли Си Цзиньпина»: чем закончился XIX съезд Компартии Китая
ВЦИОМ: пол президента для большинства россиян не имеет значения
Спорт
«Спартак» и Каррера — против Тихонова в Кубке России Чемпион России одержал волевую победу над одноклубниками из Нальчика и вышел в весеннюю стадию Кубка, где встретится с «Крыльями» Андрея Тихонова
Авто
Японская машина за 250 тысяч рублей: это очень странно Поначалу мы думали, что это передвижной автомобиль-туалет и даже собирались им воспользоваться по назначению. Но после того, как мы открыли дверцу этого чуда-юда, усмешек у нас поубавилось
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве Алексей Учитель привез свой наделавший шума фильм в столицу, где его поддержали именитые политики, деятели культуры, звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
В моду вошли пуховики-одеяла (фото) Благодаря трендам на моду 1990-х объемные дутые куртки и пуховики стали очень популярными. Наконец-то желание выглядеть классно в холода не кажется чем-то невыполнимым
Дети
Александр Малинин перестал общаться со своими детьми Знаменитый певец порвал все связи с дочерью и сыном от предыдущих браков.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь