«А чистый воздух где?»: депутаты раскритиковали план по улучшению экологии в Красноярске
Народные избранники и эксперты обсудили исполнение резолюции публичных слушаний по экологии.
Народные избранники и эксперты обсудили исполнение резолюции публичных слушаний по экологии.
Депутаты краевого парламента не увидели реальных результатов в работе по улучшению экологической ситуации в Красноярске. Накануне в Законодательном Собрании края состоялся круглый стол по вопросу исполнения резолюции публичных слушаний по экологии.
Итоги работы в 2017 году подвел и.о. министра экологии и рационального природопользования Владимир Часовитин. Он сообщил, что все пункты резолюции отработаны, в том числе создана система наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе, а 15 декабря завершится корректировка тома предельно допустимых выбросов в атмосферу. Помимо прочего, в ходе мероприятий удалось оснастить городскую передвижную лабораторию газоанализаторами. После получения лицензий в Красноярске будет уже две передвижных станции.
Чиновник также сообщил, что увеличилось число предприятий, который присоединились к экологической хартии, подписанной на КЭФ-2017. С 7 их количество выросло до 33. В министерстве также продолжают борьбу с мелкими загрязнителями — выявлено 10 незарегистрированных котельных, проверено 240 автомобилей, из которых в 21 случае найдено превышение выбросов.
Депутат Александр Симановский спросил докладчика о том, сколько предусмотрено средств в бюджете на единую схему теплоснабжения, и сделано ли
Выступающие на круглом столе представители надзорных органов выступили со своими докладами и отметили, что в основном предприятия нарушают правила работы в период НМУ
Депутат Елена Пензина призвала министерство определить конкретные сроки всех мероприятий, которые прописаны в резолюции. Мнение парламентариев в своем выступлении озвучил народный избранник Сергей Попов.
«Если посмотреть общественное пространство, бурление, которое происходило в социальных сетях, то можно сказать, что Год экологии в Красноярске удался. Доклад и.о. министра, колоссальное количество мероприятий, бурная деятельность контрольных органов, выступление представителей СГК — есть ощущение, что наработались все. Один только маленький вопрос остался: а чистый воздух где?», — обратился к присутствующим парламентарий.
По мнению депутата, у власти нет единой системы управления экологическими процессами, а имеющиеся средства распыляются сразу по многим направлениям, тогда как нужно выделить главные. Кроме того, по словам депутата, нет критериев оценки, по которым можно судить, улучшилась или ухудшилась экологическая ситуация.
Вместе с тем, красноярцев
Согласно опросам, ответственность за то, что экологические проблемы не решаются, люди возлагают в большей степени не на предприятия, участвующие в загрязнении, а на власть. «Главная формула тут: контроль и принуждение», — отметил эксперт.
«Мы здесь собрались для того, чтобы посмотреть, как выполняется резолюция публичных слушаний. В рекомендациях круглого стола мы отметили те направления, где работа ведется нормально, и те, где мы считаем, что работу надо усилить. Но скажу, что в городе отмахнуться от проблем экологии не удастся. Нужно воссоздавать департамент экологии и туда относить вопросы озеленения, борьбы с пылью, со свалками, вопрос чадящего транспорта. Потому что люди все проблемы сейчас рассматривают через эту призму», — рассказал депутат Сергей Толмачев.
По итогам круглого стола председатель комитета по природным ресурсам и экологии Александр Симановский отметил, что и комитет, и Законодательное Собрание в целом планомерно ведут контроль за экологическими вопросами. Такие мероприятия, как круглый стол, позволяют увидеть, что сделано, дают новые знания и пути решения проблем.