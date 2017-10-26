«А чистый воздух где?»: депутаты раскритиковали план по улучшению экологии в Красноярске

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Депутаты краевого парламента не увидели реальных результатов в работе по улучшению экологической ситуации в Красноярске. Накануне в Законодательном Собрании края состоялся круглый стол по вопросу исполнения резолюции публичных слушаний по экологии.

Итоги работы в 2017 году подвел и.о. министра экологии и рационального природопользования Владимир Часовитин. Он сообщил, что все пункты резолюции отработаны, в том числе создана система наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе, а 15 декабря завершится корректировка тома предельно допустимых выбросов в атмосферу. Помимо прочего, в ходе мероприятий удалось оснастить городскую передвижную лабораторию газоанализаторами. После получения лицензий в Красноярске будет уже две передвижных станции.

Чиновник также сообщил, что увеличилось число предприятий, который присоединились к экологической хартии, подписанной на КЭФ-2017. С 7 их количество выросло до 33. В министерстве также продолжают борьбу с мелкими загрязнителями — выявлено 10 незарегистрированных котельных, проверено 240 автомобилей, из которых в 21 случае найдено превышение выбросов.

Говоря о перспективах, Часовитин рассказал, что в ближайшее время министерство усилит экологический надзор. В частности, планируется увеличить штат инспекторов с 12 до 26 и открыть 4 подразделения по контролю за выбросами в городах Назарово, Минусинск, Лесосибирск и Ачинск. Следить за экологией будут и общественные организации — с ними уже подписано соглашение. В планах также открытие школы экологического волонтерства на базе СФУ, закрытие малых котельных, внедрение единой схемы теплоснабжения и автотранспорта на газе.

Депутат Александр Симановский спросил докладчика о том, сколько предусмотрено средств в бюджете на единую схему теплоснабжения, и сделано ли что-нибудь для покупки качественной современной техники для уборки улиц города. Владимир Часовитин пояснил, что пока эти вопросы не решены, он попросил помощи у депутатов.

Выступающие на круглом столе представители надзорных органов выступили со своими докладами и отметили, что в основном предприятия нарушают правила работы в период НМУ из-за отсутствия должного контроля.

Депутат Елена Пензина призвала министерство определить конкретные сроки всех мероприятий, которые прописаны в резолюции. Мнение парламентариев в своем выступлении озвучил народный избранник Сергей Попов.

«Если посмотреть общественное пространство, бурление, которое происходило в социальных сетях, то можно сказать, что Год экологии в Красноярске удался. Доклад и.о. министра, колоссальное количество мероприятий, бурная деятельность контрольных органов, выступление представителей СГК — есть ощущение, что наработались все. Один только маленький вопрос остался: а чистый воздух где?», — обратился к присутствующим парламентарий.

По мнению депутата, у власти нет единой системы управления экологическими процессами, а имеющиеся средства распыляются сразу по многим направлениям, тогда как нужно выделить главные. Кроме того, по словам депутата, нет критериев оценки, по которым можно судить, улучшилась или ухудшилась экологическая ситуация.

Вместе с тем, красноярцев по-прежнему волнует состояние экологии в городе. По данным социологического опроса, который на круглом столе представил руководитель ООО «Технологии социальных исследований» Виктор Потуремский, из 1 600 человек, которые в апреле приняли участие в опросе, 46% отметили ухудшение экологической ситуации. Как главный, видимый признак этого ухудшения они называют состояние атмосферы. Также в числе проблем названы пробки на дорогах, низкое качество самих дорог, вырубка деревьев и недостаточность озеленения.

Согласно опросам, ответственность за то, что экологические проблемы не решаются, люди возлагают в большей степени не на предприятия, участвующие в загрязнении, а на власть. «Главная формула тут: контроль и принуждение», — отметил эксперт.

В ходе обсуждения участники совещания также отметили, что резолюция публичных слушаний по экологии существует в Красноярске уже почти два года, однако за это время часть этого документа только начала исполняться или не реализована вообще.

«Мы здесь собрались для того, чтобы посмотреть, как выполняется резолюция публичных слушаний. В рекомендациях круглого стола мы отметили те направления, где работа ведется нормально, и те, где мы считаем, что работу надо усилить. Но скажу, что в городе отмахнуться от проблем экологии не удастся. Нужно воссоздавать департамент экологии и туда относить вопросы озеленения, борьбы с пылью, со свалками, вопрос чадящего транспорта. Потому что люди все проблемы сейчас рассматривают через эту призму», — рассказал депутат Сергей Толмачев.