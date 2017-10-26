Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Ученые заинтересовались болезнью потеющей кровью итальянки
Кремль отреагировал на слова Собчак об «украинском» Крыме
Что русского осталось на Аляске спустя 150 лет
Золотов назвал причину расстрела солдат лейтенантом в Чечне
#Это был я: мужчины в соцсетях признаются в насилииБолезненная тема сексуальных домогательств была поднята в связи со скандалом вокруг Харви Вайнштейна
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
«Одна из его дочерей»: Собчак о фото с семьёй Путина
Танк РФ Т-72Б3 победил Азию и превзошел США - СМИ
Поклонская отреагировала на заявление Собчак о Крыме
Жена Кокшенова рассказала о парализации актера
В черном пиджаке и без штанов: Галкин высказался о Собчак - СМИ
Толкалина прочитала последнее SMS Марьянова жене
Кремль отреагировал на слова Собчак об «украинском» Крыме
Золотов назвал причину расстрела солдат в Чечне
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
10:33 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Минимальный набор продуктов подешевел на 5,3% в Иркутской области

Стоимость продуктовой корзины составила 3,8 тысячи рублей.

Источник: IrkutskMedia.ru

Минимальный набор продуктов питания в Иркутской области подешевел в сентябре по сравнению с прошлым месяцем на 213,22 рубля. Эта сумма составила 3839,62 рубля. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.

В целом по России стоимость минимального набора снизилась на 2,9%, по СФО — на 4,8%. В Иркутской области стоимость набора ниже, чем в Новосибирской области, Республике Алтай, Красноярском и Забайкальском краях.

В сентябре зафиксировано снижение цен на картофель, морковь, лук репчатый, капусту белокочанную свежую, сахар-песок, яблоки, сыры сычужные твердые и мягкие, маргарин, пшено, горох и фасоль, вермишель, печенье, муку пшеничную, кур охлажденных и мороженых, сельдь соленую.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Reno, Toyota и "Газель" выстроились «паровозиком» на объездной Ново-Ленино в Иркутске
Анонсы событий Иркутска и Иркутской области на четверг, 26 октября
В США отреагировали на поставки российского оружия на Филиппины
Взрыв в центре Киева квалифицировали как теракт
Россию назвали основным поставщиком боевиков в ИГ
Шувалов поручил определить статус сегвеев и гироскутеров
Россия создаст на Курилах военно-морскую базу
«Мысли Си Цзиньпина»: чем закончился XIX съезд Компартии Китая
ВЦИОМ: пол президента для большинства россиян не имеет значения
Спорт
«Спартак» и Каррера — против Тихонова в Кубке России Чемпион России одержал волевую победу над одноклубниками из Нальчика и вышел в весеннюю стадию Кубка, где встретится с «Крыльями» Андрея Тихонова
Авто
Японская машина за 250 тысяч рублей: это очень странно Поначалу мы думали, что это передвижной автомобиль-туалет и даже собирались им воспользоваться по назначению. Но после того, как мы открыли дверцу этого чуда-юда, усмешек у нас поубавилось
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве Алексей Учитель привез свой наделавший шума фильм в столицу, где его поддержали именитые политики, деятели культуры, звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
В моду вошли пуховики-одеяла (фото) Благодаря трендам на моду 1990-х объемные дутые куртки и пуховики стали очень популярными. Наконец-то желание выглядеть классно в холода не кажется чем-то невыполнимым
Дети
Александр Малинин перестал общаться со своими детьми Знаменитый певец порвал все связи с дочерью и сыном от предыдущих браков.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь