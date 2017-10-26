Минимальный набор продуктов подешевел на 5,3% в Иркутской области

Источник: IrkutskMedia.ru

Минимальный набор продуктов питания в Иркутской области подешевел в сентябре по сравнению с прошлым месяцем на 213,22 рубля. Эта сумма составила 3839,62 рубля. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.

В целом по России стоимость минимального набора снизилась на 2,9%, по СФО — на 4,8%. В Иркутской области стоимость набора ниже, чем в Новосибирской области, Республике Алтай, Красноярском и Забайкальском краях.