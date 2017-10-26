Минимальный набор продуктов подешевел на 5,3% в Иркутской области
Стоимость продуктовой корзины составила 3,8 тысячи рублей.
Стоимость продуктовой корзины составила 3,8 тысячи рублей.
Минимальный набор продуктов питания в Иркутской области подешевел в сентябре по сравнению с прошлым месяцем на 213,22 рубля. Эта сумма составила 3839,62 рубля. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.
В целом по России стоимость минимального набора снизилась на 2,9%, по СФО — на 4,8%. В Иркутской области стоимость набора ниже, чем в Новосибирской области, Республике Алтай, Красноярском и Забайкальском краях.
В сентябре зафиксировано снижение цен на картофель, морковь, лук репчатый, капусту белокочанную свежую,