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10:32 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На трассе в Красноярском крае установили информационные экраны

Они сообщают о текущей дорожной обстановке.

На федеральной трассе Р-255 «Сибирь» (М-53 «Байкал») в Красноярском крае установлены экраны оперативного оповещения водителей. Цель проста — повышение безопасности дорожного движения. Работами занималось подведомственное Росавтодору учреждение «Байкалуправтодор».

Экраны установлены на 799 километре трассы в районе поселка Творогово. На них круглосуточно транслируются актуальные данные о дорожной обстановке, изменении погодных условий, дорожных работах, предупреждения и рекомендации для водителей.

Стоит добавить, что это первые светодиодные экраны, установленные на федеральной автодороге в регионе. Данный участок трассы, по данным дорожников, характеризуется высокой интенсивностью движения — не менее 30 тысяч автомобилей в сутки.

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