Опубликованы адреса площадок, где омичи напишут этнографический диктант
Омичи присоединятся к акции «Большой этнографический диктант».
Омичи присоединятся к акции «Большой этнографический диктант».
3 ноября в 10.00 состоится
Организатор обращают внимание — участником проекта может стать любой россиянин, достигший 15-летнего возраста. Тестовые задания включают 30 вопросов, посвященных языкам, культуре и традициям народов России, общая сумма баллов за правильный ответ — 100, время выполнения задания — 45 минут. Также тестирование можно пройти онлайн на сайте «Большого этнографического диктанта» с 18.00 3 ноября до 05.00 6 ноября.
Адреса площадок: