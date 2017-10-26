Опубликованы адреса площадок, где омичи напишут этнографический диктант

3 ноября в 10.00 состоится культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант». Она приурочена ко Дню народного единства и пройдет во всех городах России, Омск к этой акции присоединиться второй раз, об этом сообщается на сайте мэрии. Там же опубликованы адреса площадок, где омичи смогут написать диктант по этнографии.