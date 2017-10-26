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10:37 (мск), источник: АиФ Омск

Опубликованы адреса площадок, где омичи напишут этнографический диктант

Омичи присоединятся к акции «Большой этнографический диктант».

3 ноября в 10.00 состоится культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант». Она приурочена ко Дню народного единства и пройдет во всех городах России, Омск к этой акции присоединиться второй раз, об этом сообщается на сайте мэрии. Там же опубликованы адреса площадок, где омичи смогут написать диктант по этнографии.

Организатор обращают внимание — участником проекта может стать любой россиянин, достигший 15-летнего возраста. Тестовые задания включают 30 вопросов, посвященных языкам, культуре и традициям народов России, общая сумма баллов за правильный ответ — 100, время выполнения задания — 45 минут. Также тестирование можно пройти онлайн на сайте «Большого этнографического диктанта» с 18.00 3 ноября до 05.00 6 ноября.

Адреса площадок:

  • Региональный центр по связям с общественностью — ул. Красный Путь, 9, ауд. 429, тел.: 24−34−33;
  • Омский дом дружбы — ул. 5-я Рабочая, 44, тел.: 54−21−18;
  • Омская государственная научная библиотека им. А. С. Пушкина — ул. Красный Путь, 11, тел.: 21−08−20;
  • Омский областной колледж культуры — ул. 30-я Северная, 70, тел.: 68−19−53, 68−19−54;
  • Омский государственный педагогический университет — ул. Партизанская, 4-А, ауд. 217, тел.: 23−37−73, 23−29−94;
  • Дом журналистов — ул. Красный Путь, 11, тел.: 21−27−05;
  • Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского — пр. Мира, 55, тел.: 22−44−48;
  • Омский педагогический колледж № 1 — ул. Блюхера, 28, тел.: 65−75−36;
  • Омский колледж отраслевых технологий строительства и транспорта — ул. 35-я Северная, 3, тел.: 68−11−49;
  • Омский технологический колледж — ул. 21-я Амурская, 15, тел.: 61−28−69;
  • Сибирский государственный университет физической культуры и спорта — ул. Масленникова, 144, тел.: 36−42−74.
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