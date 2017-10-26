В Волгограде в ближайшие дни невесело: мокрый снег с дождем, холод и туман
Волгоградские синоптики предупреждают, что ближайшие три дня в городе будет пасмурно, будет идти дождь со снегом, сообщает ВДТВ.
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Волгоградские синоптики предупреждают, что ближайшие три дня в городе будет пасмурно, будет идти дождь со снегом, сообщает ВДТВ.
26 октября дождь и снег будут идти ночью и утром, днем без осадков. Ветер восточный,
27 ночью пойдет мокрый снег, днем слабый дождь. Туман ночью и утром. Температура ночью -1 -3ºС, днем прогреется до +5 +7ºС.
28 октября ночью — без осадков, днем небольшой дождь. Ночной и утренний туман. Ночью отмечается положительная температура +3 +5ºС, днем +8 +10ºС.