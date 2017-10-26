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10:43 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгограде в ближайшие дни невесело: мокрый снег с дождем, холод и туман

Волгоградские синоптики предупреждают, что ближайшие три дня в городе будет пасмурно, будет идти дождь со снегом, сообщает ВДТВ.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +11° 62% 755 мм рт. ст. 4 м/с

26 октября дождь и снег будут идти ночью и утром, днем без осадков. Ветер восточный, северо-восточный с порывами до 16 м/с. Температура ночью около 0ºС, днем +1 +3ºС.

27 ночью пойдет мокрый снег, днем слабый дождь. Туман ночью и утром. Температура ночью -1 -3ºС, днем прогреется до +5 +7ºС.

28 октября ночью — без осадков, днем небольшой дождь. Ночной и утренний туман. Ночью отмечается положительная температура +3 +5ºС, днем +8 +10ºС.

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