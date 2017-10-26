Ученые нашли старейшую жертву цунами

Источник: Mark Golitko/PLoS One

В 1929 году австралийский геолог Пол Хоссфельд изучал мангровые леса в прибрежном городке Аитапе в северной части Папуа — Новой Гвинеи и наткнулся на частично сохранившийся человеческий череп.

Изначально палеонтологи предположили, что он принадлежал человеку прямоходящему (Homo erectus), который вымер не менее 143 тысяч лет назад.

Однако позже кости датировали средним голоценом, периодом около 6 тысяч лет назад. Новое исследование показывает, что череп, вероятнее всего, принадлежит, старейшей жертве цунами из известных на данный момент.

Марк Голитко (Mark Golitko), антрополог из Университета Нотр-Дам, и его коллеги заново изучили останки и местность, в которой они были обнаружены. Ученые собрали образцы осадочных пород с берега для лабораторного анализа, который помог им выяснить возраст и историю отложений. Исследователи не знали, где точно Хоссфельд нашел череп, однако находились в радиусе 100 метров от описанного им места.

Авторы работы обнаружили в образцах диатомовые водоросли. Это маленькие одноклеточные организмы, которые живут в воде и очень чувствительны к изменениям окружающей среды. Диатомеи также обладают кремнеземным панцирем, и когда они умирают, то опускаются на дно вместе с ним. Исследователи посчитали общее число водорослей в отложениях, а также рассмотрели их под микроскопом.

Выяснилось, что в осадочных породах содержатся только морские диатомеи (бывают также пресноводные), которые были принесены со стороны океана.

Также исследователи заметили, что панцири некоторых организмов были расколоты — это говорит о том, что вода обладала достаточно сильной энергией, чтобы повредить оболочку крошечных водорослей.

Химический анализ пород, а также особый размер зерен в осадках в сочетании с разбитыми панцирями диатомей указывают на то, что в прошлом в районе Аитапе могло произойти цунами. Исследователи говорят, что человек, которому принадлежал череп, мог быть захоронен и до стихийного бедствия, а вода могла захватить останки, однако современные наблюдения ставят под сомнение такое предположение.

В Аитапе не раз происходили цунами: последнее случилось в 1998 году и унесло жизни двух тысяч человек.

Сходство «отпечатков» события, случившегося 6 тысяч лет назад и совсем недавно, говорят о том, что местные жители сталкиваются с подобными стихийными бедствиями уже не первое тысячелетие.