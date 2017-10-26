Патриарх Кирилл впервые в жизни увидел бездомного человека в Сан-Франциско

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«Никогда не забуду свою первую встречу с бездомными, это было не у нас в стране, а в Сан-Франциско, в Соединенных Штатах, в то время, когда в Советском Союзе не было такого понятия, как бездомный человек», — рассказал патриарх на открытии VII Общецерковного съезда по социальному служению в Москве.

Будущий предстоятель тогда жил в гостинице с видом на центральную площадь и видел, как вечером площадь заполняется людьми, и люди ложатся на скамейки, на сетки, из которых идет отработанный теплый воздух из помещений.

Я впервые увидел бездомных людей в центре процветающего, богатейшего города. Сильно тогда это мое сердце ранило.

«Что же это за страна! Как она может называть себя великой! Как она может называть себя богатой! Как она может говорить о себе как о примере другим, если вокруг огромное количество людей не имеют дома!» — поразился патриарх Кирилл.

Он с сожалением отметил, что сегодня бездомные появились и в России.

Вне зависимости от того, почему человек лишился дома, наша задача — помогать таким людям

В качестве положительного примера он привел церковный автобус милосердия, который, по словам патриарха, «стал заразительным и для некоторых государственных социальных служб, которые стали собирать бездомных, особенно в тяжелые зимние дни и ночи».