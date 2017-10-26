Отказавшаяся от путёвки в Турцию нижегородка вернула деньги через суд

Согласно информации, между нижегородкой и туристической компанией был заключен договор о реализации туристского продукта. Согласно заявки на бронирование тура, она должна была вместе со своей знакомой посетить Турцию (Сиде) в период с 12 по 19 сентября. Покупательница стоимость тура оплатила в полном объеме, но из-за сложившейся ситуации в Турецкой республике с энтеровирусной инфекцией приняла решение расторгнуть договор.

Ещё до начала тура женщина направила соответствующую претензию в адрес компании с требованием о расторжении договора, но письмо так и осталось без рассмотрения.

В связи с этим несостоявшаяся путешественница и обратилась с жалобой в Роспотребнадзор, где специалисты разъяснили, что каждый турист в соответствии с положениями закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» в случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране угрозы безопасности здоровья, вправе потребовать в судебном порядке расторжения договора или его изменения. Так, в случае расторжения договора до начала путешествия туристу возвращается денежная сумма, равная общей цене тура, а после начала путешествия — только часть денег, пропорционально равная стоимости не оказанных туристу услуг.

Отмечается, что по результатам рассмотрения данного спора в суде стороны всё-таки пришли к взаимному мнению о подписании мирового соглашения, которое и было утверждено судом. Денежные средства потребителю выплачены.