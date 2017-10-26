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11:49 (мск), источник: АиФ Крым

На полигоне Опук в Крыму прошли учения бригады Черноморского флота

Учения прошли в соответствии с планом боевой подготовки.

На полигоне Опук в Крыму было проведено тактическое учение подразделения бригады морской пехоты Черноморского флота, передает пресс-служба ЮВО.

«В ходе марша военнослужащие отработали действия по обороне колонны техники от ударов авиации, нейтрализации диверсионно-разведывательных групп условного противника», — сказано в сообщении.

Учения были проведены в соответствии с планом боевой подготовки.

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