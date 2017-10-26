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12:48 (мск), источник: РИАЦ

Под Волгоградом полицейские нашли потерявшегося подростка

Об исчезновении своего 13-летнего сына заявила в полицию мать школьника 23 октября.

Источник: РИАЦ

По ее словам, мальчик, отучившись в школе, исчез по дороге домой. Как выяснилось, учащегося более 8 часов безуспешно пытались самостоятельно отыскать представители администрации сельского поселения и педагоги школы, не сообщая об этом в правоохранительные органы, чем существенно усложнили задачу стражам порядка.

Сотрудники Отдела МВД России по Клетскому району совместно с районной администрацией организовали розыск ребенка. Через некоторое время подростка обнаружили у своего товарища.

— Мальчик рассказал, что по дороге домой он встретил 14-летнего приятеля, который в тот день прогулял занятия в школе, и они вдвоем гуляли по поселению до темноты. После наступления сумерек они решили забраться в помещение бани, расположенной на территории домовладения, где жил прогульщик, чтобы переночевать. Ночью знакомый школьника ушел домой, а тот остался в бане. Там полицейские и застали пропавшего ребенка и доставили его домой, — говорится в сообщении пресс-службы регионального ГУ МВД России.

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