Под Волгоградом полицейские нашли потерявшегося подростка

По ее словам, мальчик, отучившись в школе, исчез по дороге домой. Как выяснилось, учащегося более 8 часов безуспешно пытались самостоятельно отыскать представители администрации сельского поселения и педагоги школы, не сообщая об этом в правоохранительные органы, чем существенно усложнили задачу стражам порядка.

— Мальчик рассказал, что по дороге домой он встретил 14-летнего приятеля, который в тот день прогулял занятия в школе, и они вдвоем гуляли по поселению до темноты. После наступления сумерек они решили забраться в помещение бани, расположенной на территории домовладения, где жил прогульщик, чтобы переночевать. Ночью знакомый школьника ушел домой, а тот остался в бане. Там полицейские и застали пропавшего ребенка и доставили его домой, — говорится в сообщении пресс-службы регионального ГУ МВД России.