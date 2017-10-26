В Кантемировский музей военной техники привезли танк Т-80
Технику доставили из Костромской области.
Технику доставили из Костромской области.
В Кантемировский музей военной техники под открытым небом привезли танк Т-80 из Костромской области в среду, 25 октября. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в районной администрации. Танк весом 37 т доставили из города Буй. Для его выгрузки подключили два крана.
— Танк станет шестым экспонатом в музее военной техники под открытым небом в парке Победы. Военную технику в район передают безвозмездно с Министерством обороны. Доставить технику помогли спонсоры, — рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» замглавы администрации Кантемировского района Геннадий
Всего в музее шесть экспонатов. Самолет МИГ-29 в ближайшее время привезут в Кантемировку из Липецкой области. Военную технику в парке Победы начали устанавливать в августе 2016 года. Для нее сделали специальные площадки из тротуарного камня. У
Справка РИА «Воронеж»
Танк Т-80 — основной боевой танк, производившийся в СССР. Это первый в мире серийный танк с единой газотурбинной силовой установкой и первый в мире со встроенной противоснарядной динамической защитой. На вооружении в армии с 1976 года.