В Кантемировский музей военной техники привезли танк Т-80

Источник: РИА "Воронеж"

В Кантемировский музей военной техники под открытым небом привезли танк Т-80 из Костромской области в среду, 25 октября. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в районной администрации. Танк весом 37 т доставили из города Буй. Для его выгрузки подключили два крана.

— Танк станет шестым экспонатом в музее военной техники под открытым небом в парке Победы. Военную технику в район передают безвозмездно с Министерством обороны. Доставить технику помогли спонсоры, — рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» замглавы администрации Кантемировского района Геннадий Гончарук-Иванов.

Всего в музее шесть экспонатов. Самолет МИГ-29 в ближайшее время привезут в Кантемировку из Липецкой области. Военную технику в парке Победы начали устанавливать в августе 2016 года. Для нее сделали специальные площадки из тротуарного камня. У свято-Троицкого храма разместили миномет и зенитную установку. Вертолет Ми-8 и БТР установили у входа в парк со стороны улицы Ленина. Экспонаты привезли из Костромы, Сызрани и Новочеркасска.

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