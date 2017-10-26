Экстремал взлетел в небо на воздушных шариках
Взмыть в небеса на хлипкой табуретке с привязанными к ней воздушными шариками — разве не безумная идея? Для двух отчаянных
Взмыть в небеса на хлипкой табуретке с привязанными к ней воздушными шариками — разве не безумная идея? Для двух отчаянных
Авторы канала The Adventurists («Искатели приключений») на YouTube известны и не такими проделками. В Танзании они наперегонки плавали вдоль побережья на рыбацких лодках, скользили на советских мотоциклах по обледеневшему Байкалу, проехали 3500 км на потрепанных моторикшах в Индии.
И вот теперь решили подняться в небо на воздушных шариках. Как к этой затее готовились, можно посмотреть в этом видеотизере:
Ребята взяли обычные резиновые шарики для вечеринок, наполненные гелием, привязали их к стулу (на вид, не очень надежному), и по очереди взлетали в небо. Том Морган немного полетал над Йоханнесбургом (ЮАР) на высоте 2,4 км. Нелетные погодные условия вынудили авантюриста спуститься на землю, но он успел пролететь около 25 км.
Идея из мультфильма «Вверх» не такая уж и неосуществимая, но все еще опасная и требующая серьезной подготовки.
Он грамотно рассчитал, сколько шариков ему понадобится, чтобы подняться в воздух (больше 200 на высоту 2100 м и больше 1500 шариков для 10 000 км), купил самые прочные, латексные, чтобы они не полопались от низких температур, и прикрепил их на карпоновую стропу с несущими карабинами. Конструкцию он прицепил прямо на свой костюм, никакого стула не используя.
Виталию удалось взлететь на высоту 5 724 м, после чего он плавно снизился как за счет лопнувших шариков, так и от того, что гелий стравливался, неминуемо просачиваясь сквозь латекс. Пилот пролетел 64 км и приземлился в Тверской области. Искать его пришлось несколько часов.