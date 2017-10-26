Экстремал взлетел в небо на воздушных шариках

Авторы канала The Adventurists («Искатели приключений») на YouTube известны и не такими проделками. В Танзании они наперегонки плавали вдоль побережья на рыбацких лодках, скользили на советских мотоциклах по обледеневшему Байкалу, проехали 3500 км на потрепанных моторикшах в Индии.

И вот теперь решили подняться в небо на воздушных шариках. Как к этой затее готовились, можно посмотреть в этом видеотизере:

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Ребята взяли обычные резиновые шарики для вечеринок, наполненные гелием, привязали их к стулу (на вид, не очень надежному), и по очереди взлетали в небо. Том Морган немного полетал над Йоханнесбургом (ЮАР) на высоте 2,4 км. Нелетные погодные условия вынудили авантюриста спуститься на землю, но он успел пролететь около 25 км.

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Идея из мультфильма «Вверх» не такая уж и неосуществимая, но все еще опасная и требующая серьезной подготовки.

Больше десяти лет назад москвич Виталий Куликов, выпускник физфака МГУ, тоже поднимался на воздушных шариках.

Он грамотно рассчитал, сколько шариков ему понадобится, чтобы подняться в воздух (больше 200 на высоту 2100 м и больше 1500 шариков для 10 000 км), купил самые прочные, латексные, чтобы они не полопались от низких температур, и прикрепил их на карпоновую стропу с несущими карабинами. Конструкцию он прицепил прямо на свой костюм, никакого стула не используя.