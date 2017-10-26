Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ответ РФ: новый пакет санкций против США станет самым жестким
12 симптомов рака груди: на что обратить внимание?
Кремль отреагировал на слова Собчак об «украинском» Крыме
СМИ: у погибшего менеджера Роскосмоса требовали 80 млн руб.в СИЗО
Собчак ответила Поклонской о «необсуждаемом» статусе Крыма
#Это был я: мужчины в соцсетях признаются в насилииБолезненная тема сексуальных домогательств была поднята в связи со скандалом вокруг Харви Вайнштейна
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Тина Канделаки вышла в свет в мини-юбке – кадры
Елена Летучая вышла на подиум без нижнего белья
Соловьев напомнил Собчак слова ее отца о принадлежности Крыма
Из российского бюджета исчезли 47 млрд руб.
СМИ: Порошенко рассказал о планах установить «тризуб» над Кремлем
Миллиардер США начал кампанию по свержению Трампа
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Фоторепортажи
12Юбилей Эминема
12Какой была Аляска, когда ее продавали
12:08 (мск), источник: Моя Планета

Экстремал взлетел в небо на воздушных шариках

Взмыть в небеса на хлипкой табуретке с привязанными к ней воздушными шариками — разве не безумная идея? Для двух отчаянных парней-видеоблогеров это еще и выполнимая задача.

Авторы канала The Adventurists («Искатели приключений») на YouTube известны и не такими проделками. В Танзании они наперегонки плавали вдоль побережья на рыбацких лодках, скользили на советских мотоциклах по обледеневшему Байкалу, проехали 3500 км на потрепанных моторикшах в Индии.

И вот теперь решили подняться в небо на воздушных шариках. Как к этой затее готовились, можно посмотреть в этом видеотизере:

Во время загрузки произошла ошибка.

Ребята взяли обычные резиновые шарики для вечеринок, наполненные гелием, привязали их к стулу (на вид, не очень надежному), и по очереди взлетали в небо. Том Морган немного полетал над Йоханнесбургом (ЮАР) на высоте 2,4 км. Нелетные погодные условия вынудили авантюриста спуститься на землю, но он успел пролететь около 25 км.

Во время загрузки произошла ошибка.

Идея из мультфильма «Вверх» не такая уж и неосуществимая, но все еще опасная и требующая серьезной подготовки.

Больше десяти лет назад москвич Виталий Куликов, выпускник физфака МГУ, тоже поднимался на воздушных шариках.

Он грамотно рассчитал, сколько шариков ему понадобится, чтобы подняться в воздух (больше 200 на высоту 2100 м и больше 1500 шариков для 10 000 км), купил самые прочные, латексные, чтобы они не полопались от низких температур, и прикрепил их на карпоновую стропу с несущими карабинами. Конструкцию он прицепил прямо на свой костюм, никакого стула не используя.

Виталию удалось взлететь на высоту 5 724 м, после чего он плавно снизился как за счет лопнувших шариков, так и от того, что гелий стравливался, неминуемо просачиваясь сквозь латекс. Пилот пролетел 64 км и приземлился в Тверской области. Искать его пришлось несколько часов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Экстремал взлетел в небо на воздушных шариках
Пассажирский поезд столкнулся с военным грузовиком в Финляндии
При взрыве в Киеве погибли два человека
Россию назвали основным поставщиком боевиков в ИГ
Патриарх рассказал, что впервые в жизни увидел бездомного в США
Россия поучаствует в строительстве аравийского «города будущего»
Космические войска РФ испытали маневрирующий спутник перехвата
ГД одобрила блокировку сайтов нежелательных организаций без суда
Спорт
УГ-трофей. Что скорее всего выиграет «Спартак» Кубок России и наш футбол – покойтесь с миром
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото Коллегами актрисы по фильму стали Леа Ремини и Ванесса Энн Хадженс
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Леди
В моду вошли пуховики-одеяла (фото) Благодаря трендам на моду 1990-х объемные дутые куртки и пуховики стали очень популярными. Наконец-то желание выглядеть классно в холода не кажется чем-то невыполнимым
Дети
Александр Малинин перестал общаться со своими детьми Знаменитый певец порвал все связи с дочерью и сыном от предыдущих браков.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь