Смольный рассказал о степени готовности строящихся станций метро

26 октября правительство Петербурга поделилось промежуточными итогами по строительству новых станций метрополитена. Красносельско-Калининская с лета продвинулась на 1%, зато Фрунзенский радиус готов на 90%. Об этом сообщил глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин.

По его информации, к 1 сентября было освоено 13,5 из 24 млрд рублей, из выделенного бюджета.

Продолжение Невско-Василеостровской линии до «Беговой» готово на 63%, Лахтинско-Правобережная («Спасская» — «Театральная» — «Большой проспект») — на 17,7%, Красносельско-Калининская («Путиловская» — «Юго-Западная») — на 3%.

В прошлый отчет в конце июля. Тогда сообщалось, что Фрунзенский радиус готов на 87%, Невско-Василеостровская — на 57%, Лахтинско-Правобережная линия — на 11%, а перегон Красносельско-Калининской линии — на 2%.