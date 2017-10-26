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11:50 (мск), источник: Комсомольская правда

Бакланов лишили комфорта на крыше стадиона «Санкт-Петербург»

Кровлю арены оборудовали защитой от мощных птиц.

Незваный баклан хуже любой другой птицы. Это теперь знают не только петербуржцы, но и жители всей страны. Именно бакланов с их мощными клювами пару месяцев назад вице-губернатор Петербурга Игорь Албин обвинил в протечке крыши на стадионе «Санкт-Петербург».

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Дни бакланов на крыше арены сочтены. Как рассказал первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Николай Растворцев, на «Санкт-Петербург Арене» установили защиту от птиц.

Механическая система представляет собой струны. Не простые, а стальные. Они натянуты на высоте около 10−15 сантиметров от защищаемой поверхности покрытия крыши.

— Они расположены таким образом, чтобы не деть птицам сесть на поверхность кровли, — пояснил Растворцев.

Но это только первая часть большой системы защиты от бакланов. Второй этап — это акустическая защита, третий — ультразвуковая.

К слову, сейчас все протечки в крыше устранены, поврежденные участки заменены, стыковочные узлы загерметизированы. С сентября протечек больше не было.

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