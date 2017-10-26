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11:53 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани отменили левый поворот на пересечении Чистопольской с ул. Бичурина

Левый поворот отменили на пересечении улиц Чистапольская — Бичурина, соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов.

Так, водители при выезде с ул. Нигматуллина на Чистопольскую смогут повернуть только направо. Кроме того, на ул. Маршала Чуйкова напротив дома № 156 исключили место разворота.

Со схемами движения можно ознакомиться здесь.

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