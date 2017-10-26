Показания счетчиков жителям Сочи предлагают указывать на сайте «Водоканала»

Для регистрации там нужно ввести номер лицевого счета, указанный в квитанции за сентябрь (у проживающих в частном секторе он указан в абонентской книжке).

«Не нужно приезжать в офис или дозваниваться. Внесли показания приборов учета, увидели суммы к оплате, оплатили через банковские онлайн-сервисы. Эта услуга будет совершенствоваться», — сообщил начальник управления сбыта МУП «Водоканал» Руслан Винарский.

В сентябре и октябре сочинцы сообщали в «Водоканал» показания приборов учета. Те, кто делал это в офисе предприятия, сразу получали скорректированные счета. У тех абонентов, которые передавали сведения о потребленных объемах воды по телефону или по электронной почте, уточненные суммы к оплате будут внесены в счета за октябрь или ноябрь. Уже в конце текущего месяца сочинцы будут оплачивать услуги «Водоканала» по единой квитанции ГорИВЦ.