Показания счетчиков жителям Сочи предлагают указывать на сайте «Водоканала»
Абоненты муниципального сочинского «Водоканала» могут пользоваться «личным кабинетом» на сайте предприятия.
Абоненты муниципального сочинского «Водоканала» могут пользоваться «личным кабинетом» на сайте предприятия.
Для регистрации там нужно ввести номер лицевого счета, указанный в квитанции за сентябрь (у проживающих в частном секторе он указан в абонентской книжке).
В «личном кабинете» абоненты могут вносить показания приборов учета, формировать и печатать счета на оплату услуг водоснабжения и водоотведения.
«Не нужно приезжать в офис или дозваниваться. Внесли показания приборов учета, увидели суммы к оплате, оплатили через банковские
В сентябре и октябре сочинцы сообщали в «Водоканал» показания приборов учета. Те, кто делал это в офисе предприятия, сразу получали скорректированные счета. У тех абонентов, которые передавали сведения о потребленных объемах воды по телефону или по электронной почте, уточненные суммы к оплате будут внесены в счета за октябрь или ноябрь. Уже в конце текущего месяца сочинцы будут оплачивать услуги «Водоканала» по единой квитанции ГорИВЦ.