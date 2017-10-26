Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван самый пересматриваемый фильм
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Светская хроника: в Москве с восхищением встретили Марину Вакт
От любви до ненависти: главное о скандале Джигарханяна с женой
Золотов назвал причину расстрела солдат лейтенантом в Чечне
#Это был я: мужчины в соцсетях признаются в насилииБолезненная тема сексуальных домогательств была поднята в связи со скандалом вокруг Харви Вайнштейна
Назван самый пересматриваемый фильм
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Тина Канделаки вышла в свет в мини-юбке – кадры
Елена Летучая вышла на подиум без нижнего белья
Поклонская отреагировала на заявление Собчак о Крыме
Жена Кокшенова рассказала о парализации актера
СМИ: Порошенко рассказал о планах установить «тризуб» над Кремлем
Миллиардер США начал кампанию по свержению Трампа
Кремль отреагировал на слова Собчак об «украинском» Крыме
Золотов назвал причину расстрела солдат в Чечне
Фоторепортажи
12Какой была Аляска, когда ее продавали
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
11:58 (мск), источник: "Российская газета"

Жителей Янтарного края возмутила вырубка деревьев ради дороги к порту

Жители калининградского курорта Пионерский протестуют против строительства подъездной дороги к новому глубоководному порту, из-за которой в городе могут расселить несколько домов и вырубить больше тысячи деревьев. Горожане и общественники предлагают проложить этот маршрут не через центр курорта, как запланировано сейчас, а в объезд, через поселок Зори. Вот только проект трассы, грозящей доставить жителям и гостям Пионерского массу неудобств, уже получил одобрение всех необходимых инстанций.

На возведение грузопассажирского морского терминала на балтийском побережье федеральный бюджет готов направить несколько миллиардов рублей. Эту стройку, дающую маленькому курортному городку массу возможностей для развития, жители только приветствуют. Но вот проект дороги, которая должна связать терминал с областной столицей и другими муниципалитетами, многих, мягко говоря, смутил.

— На улице Дачной дорожные пути расширят так, что до одного из жилых домов останется всего 60 сантиметров, до других домов — несколько метров, — рассказывает об одной из потенциальных проблем житель Дачной Александр Дорохов, до выхода на пенсию работавший дорожным инженером. — В основном речь идет о старых немецких зданиях, построенных до Великой Отечественной войны, одно из них является объектом культурного наследия. Эти дома стоят на старых фундаментах, которые могут потрескаться от столь близкого соседства с работающей дорожной техникой. Муниципальные чиновники даже заявляют, что расселят жителей Дачной, построят для нас новый дом. Кто-то и рад будет переехать, кто-то категорически этим перспективам противится, но пока подобные разговоры беспочвенны — переезжать нам некуда.

Другой проблемный момент связан с вырубкой зеленых насаждений. Часть нового маршрута пройдет через парк, и под топор попадет 1371 дерево. В том числе больше 250 грабов, дубов, каштанов и других деревьев ценных пород.

— При этом большинство деревьев, согласно актам обследования Центра защиты леса Калининградской области, являются абсолютно здоровыми или находятся в удовлетворительном состоянии, — делится информацией Олег Иванов, руководитель региональной рабочей группы Общероссийского народного фронта (ОНФ), куда обратились обеспокоенные люди. — Лишь 67 деревьев специалисты назвали «усыхающими и погибшими». Взамен уничтоженных насаждений, правда, планируется заложить новую рощу в районе улицы Рабочей на площади 1,7 гектара. Земельный участок уже согласован, там высадят 1371 новое дерево. Но говорить о стопроцентной компенсации экологического ущерба было бы неверно. Высадку грабов, дубов и каштанов проект озеленения не предусматривает. Основу новой рощи составят саженцы менее ценных берез, которые превратятся в полноценные деревья только через 20−30 лет.

В правительстве Калининградской области утверждают: состояние улично-дорожной сети Пионерского после реализации дорожного проекта значительно улучшится. Строители отремонтируют тротуары и решат проблемы с освещением, асфальт перестанет зиять ямами.

— Мы не делаем новую трассу к строящемуся международному терминалу, — поясняет руководитель министерства развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова. — Никто не собирается строить скоростной автобан, по которому будут мчаться грузовые автомобили. А с нуля построят только 700 метров дороги, идущей непосредственно к терминалу, и мост через овраг.

Жители Пионерского против ремонта центральных городских улиц, разумеется, не возражают. Но просят не расширять дорогу за счет придомового пространства и не рубить деревья. Под требованием построить подъездной путь к терминалу в обход города подписались больше тысячи человек.

— Нам говорят, что дорога через центр Пионерского уже спроектирована и потому будет построена, — продолжает Александр Дорохов. — Но вопрос, почему муниципальные чиновники не спросили мнение местных жителей, остается открытым. Формально публичные слушания состоялись. Но многие мои знакомые, которых крайне интересует вопрос строительства дороги, ничего об этом мероприятии не слышали и потому, разумеется, не могли там присутствовать.

Кстати

Олег Авдыш, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Калининградской области:

— Насколько мне известно, конкурс на строительство новой дороги пока не объявлен. Поэтому у нас еще есть время, чтобы исправить ситуацию. Вырубка такого большого количества здоровых деревьев в Год экологии, как, впрочем, и в любой другой год — не самое лучшее начало для реализации масштабного проекта. Мы надеемся, что чиновники услышат жителей Пионерского, что грузовики все-таки не будут беспокоить горожан, а зеленые насаждения не пострадают.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Россия будет бороться за проведение матча открытия ЧЕ-2020
В Совфеде рассказали о деталях строительства базы ВМФ на Курилах
Пассажирский поезд столкнулся с военным грузовиком в Финляндии
Взрыв в центре Киева квалифицировали как теракт
Россию назвали основным поставщиком боевиков в ИГ
Патриарх рассказал, что впервые в жизни увидел бездомного в США
Россия поучаствует в строительстве аравийского «города будущего»
Космические войска РФ испытали маневрирующий спутник перехвата
Врачи рассказали о состоянии ведущей «Эха Москвы»
Спорт
УГ-трофей. Что скорее всего выиграет «Спартак» Кубок России и наш футбол – покойтесь с миром
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото Коллегами актрисы по фильму стали Леа Ремини и Ванесса Энн Хадженс
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Леди
В моду вошли пуховики-одеяла (фото) Благодаря трендам на моду 1990-х объемные дутые куртки и пуховики стали очень популярными. Наконец-то желание выглядеть классно в холода не кажется чем-то невыполнимым
Дети
Александр Малинин перестал общаться со своими детьми Знаменитый певец порвал все связи с дочерью и сыном от предыдущих браков.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь