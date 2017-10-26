Жителей Янтарного края возмутила вырубка деревьев ради дороги к порту

На возведение грузопассажирского морского терминала на балтийском побережье федеральный бюджет готов направить несколько миллиардов рублей. Эту стройку, дающую маленькому курортному городку массу возможностей для развития, жители только приветствуют. Но вот проект дороги, которая должна связать терминал с областной столицей и другими муниципалитетами, многих, мягко говоря, смутил.

— На улице Дачной дорожные пути расширят так, что до одного из жилых домов останется всего 60 сантиметров, до других домов — несколько метров, — рассказывает об одной из потенциальных проблем житель Дачной Александр Дорохов, до выхода на пенсию работавший дорожным инженером. — В основном речь идет о старых немецких зданиях, построенных до Великой Отечественной войны, одно из них является объектом культурного наследия. Эти дома стоят на старых фундаментах, которые могут потрескаться от столь близкого соседства с работающей дорожной техникой. Муниципальные чиновники даже заявляют, что расселят жителей Дачной, построят для нас новый дом. Кто-то и рад будет переехать, кто-то категорически этим перспективам противится, но пока подобные разговоры беспочвенны — переезжать нам некуда.

Другой проблемный момент связан с вырубкой зеленых насаждений. Часть нового маршрута пройдет через парк, и под топор попадет 1371 дерево. В том числе больше 250 грабов, дубов, каштанов и других деревьев ценных пород.

— При этом большинство деревьев, согласно актам обследования Центра защиты леса Калининградской области, являются абсолютно здоровыми или находятся в удовлетворительном состоянии, — делится информацией Олег Иванов, руководитель региональной рабочей группы Общероссийского народного фронта (ОНФ), куда обратились обеспокоенные люди. — Лишь 67 деревьев специалисты назвали «усыхающими и погибшими». Взамен уничтоженных насаждений, правда, планируется заложить новую рощу в районе улицы Рабочей на площади 1,7 гектара. Земельный участок уже согласован, там высадят 1371 новое дерево. Но говорить о стопроцентной компенсации экологического ущерба было бы неверно. Высадку грабов, дубов и каштанов проект озеленения не предусматривает. Основу новой рощи составят саженцы менее ценных берез, которые превратятся в полноценные деревья только через 20−30 лет.

В правительстве Калининградской области утверждают: состояние улично-дорожной сети Пионерского после реализации дорожного проекта значительно улучшится. Строители отремонтируют тротуары и решат проблемы с освещением, асфальт перестанет зиять ямами.

— Мы не делаем новую трассу к строящемуся международному терминалу, — поясняет руководитель министерства развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова. — Никто не собирается строить скоростной автобан, по которому будут мчаться грузовые автомобили. А с нуля построят только 700 метров дороги, идущей непосредственно к терминалу, и мост через овраг.

Жители Пионерского против ремонта центральных городских улиц, разумеется, не возражают. Но просят не расширять дорогу за счет придомового пространства и не рубить деревья. Под требованием построить подъездной путь к терминалу в обход города подписались больше тысячи человек.

— Нам говорят, что дорога через центр Пионерского уже спроектирована и потому будет построена, — продолжает Александр Дорохов. — Но вопрос, почему муниципальные чиновники не спросили мнение местных жителей, остается открытым. Формально публичные слушания состоялись. Но многие мои знакомые, которых крайне интересует вопрос строительства дороги, ничего об этом мероприятии не слышали и потому, разумеется, не могли там присутствовать.

Кстати

Олег Авдыш, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Калининградской области: