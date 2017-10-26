Почти вдвое подешевел картофель в Нижегородской области с начала лета 2017 года
По данным Нижегородстата, зафиксировано изменение цены с 34,04 до 16,37 рубля, дешевле стал и репчатый лук — снижение цена с 37,24 до 18,6 рубля.
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По данным Нижегородстата, зафиксировано изменение цены с 34,04 до 16,37 рубля, дешевле стал и репчатый лук — снижение цена с 37,24 до 18,6 рубля.
Морковь подешевела в 1,7 раза, белокочанная капуста почти в три раза. Отмечено снижение цен и на другие продукты — цена на сахарный песок уменьшилась на 11%, на гречневую крупу на 20%.
Ранее сообщалось, что почти на четверть подешевел сахарный песок с 31 июля по 9 октября 2017 года.