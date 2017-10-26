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11:53 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Молодежь Хабаровского края получит 25 млн рублей

Фонд губернаторских грантов увеличили в 20 раз.

В Хабаровском крае молодёжные инициативы поддержат финансово. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», об этом на собрании молодёжной общественной палаты при Законодательной Думе края заявил председатель комитета по молодёжной политике правительства региона Евгений Дёмин.

Он отметил, что с конца этого года комитет по молодёжной политике региона запустит несколько широкомасштабных проектов — медиапроект «Столицы», большой футурологический проект совместно с журналом «Если», выборы молодежных советников глав муниципальных образований на территории Хабаровского края.

Так, в сентябре было принято решение о создании фонд губернаторских грантов, направленных на поддержку инициатив молодежи, общественных объединений и молодежных советников глав муниципальных образований.

«На данный момент фонд уже сформирован, со следующего года он будет составлять 25 млн рублей. Увеличение суммы поддержки произошло в 20 раз. До этого эта сумма составляла 1,4 млн рублей. Каждый из тех, кто состоит в общественном объединении и проявляет инициативу, написав проект, направленный на развитие молодежи Хабаровского края, сможете получить финансирование на проекты. Всю информацию можно получить в комитете по молодёжной политике правительства Хабаровского края», — отметил Евгений Дёмин.

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