Молодежь Хабаровского края получит 25 млн рублей

В Хабаровском крае молодёжные инициативы поддержат финансово. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», об этом на собрании молодёжной общественной палаты при Законодательной Думе края заявил председатель комитета по молодёжной политике правительства региона Евгений Дёмин.

Он отметил, что с конца этого года комитет по молодёжной политике региона запустит несколько широкомасштабных проектов — медиапроект «Столицы», большой футурологический проект совместно с журналом «Если», выборы молодежных советников глав муниципальных образований на территории Хабаровского края.

Так, в сентябре было принято решение о создании фонд губернаторских грантов, направленных на поддержку инициатив молодежи, общественных объединений и молодежных советников глав муниципальных образований.