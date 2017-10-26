Прокуратура выявила нарушения в омском интернате, где избили 13-летнего подростка
Двое подростков, причастных к избиению, отсутствовали в учреждении в момент проверки.
Двое подростков, причастных к избиению, отсутствовали в учреждении в момент проверки.
ОМСК, 26 октября. /ТАСС/. Прокуратура Октябрьского округа Омска выявила нарушения в ходе проверки в адаптивной
«Прокуратура выявила в ходе проверки
Прокуратура внесла представление в адрес директора интерната с требованиями устранить нарушения.
Ранее сообщалось, что управление Следственного комитета по Омской области начало в среду проверку после появления в СМИ и социальных сетях видеозаписи и информации о том, что четверо подростков избили 13-летнего воспитанника