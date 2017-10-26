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12:07 (мск), источник: ТАСС

Прокуратура выявила нарушения в омском интернате, где избили 13-летнего подростка

Двое подростков, причастных к избиению, отсутствовали в учреждении в момент проверки.

Источник: РИА "Новости"

ОМСК, 26 октября. /ТАСС/. Прокуратура Октябрьского округа Омска выявила нарушения в ходе проверки в адаптивной школе-интернате, где сверстники избили 13-летнего подростка. В частности, выяснилось, что двое подростков, причастных к избиению, отсутствовали в интернате в момент проверки, сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.

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«Прокуратура выявила в ходе проверки школы-интерната отсутствие надлежащего контроля со стороны должностных лиц, которые не смогли оперативно пресечь противоправные действия воспитанников и выявить факт происшествия. Кроме того, в момент проверки в школе вообще отсутствовали двое подростков из тех, которые наносили повреждения потерпевшему, однако администрация школы своевременно не сообщила в правоохранительные органы информацию об их уходе», — говорится в сообщении. Позже полиция нашла подростков.

Прокуратура внесла представление в адрес директора интерната с требованиями устранить нарушения.

Ранее сообщалось, что управление Следственного комитета по Омской области начало в среду проверку после появления в СМИ и социальных сетях видеозаписи и информации о том, что четверо подростков избили 13-летнего воспитанника школы-интерната.

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