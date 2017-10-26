В Красноярск приехала редкая обезьянка по кличке Эйнштейн

Обезьяна породы Эдипов тамарин получила своё имя за прическу, делающую ее похожей на Альберта Эйнштейна. На голове у неё копна длинных белых волос. А вот немцы этих обезьян называют по имени композита Ференца Листа, который к старости на голове имел похожую шевелюру.

Карликовые обезьяны родом из Южной Америки, из Колумбии. Сейчас они находятся под угрозой вымирания, так как исчезают леса, в которых они живут. Эйнштейн — самец, ему 3,5 года. В зоопарке уже подыскивают для него невесту, чтобы в будущем получить потомство.