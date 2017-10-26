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12:04 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярск приехала редкая обезьянка по кличке Эйнштейн

В зоопарке уже подыскивают для него невесту, чтобы в будущем получить потомство.

Обезьянка редкой породы по кличке Эйнштейн приехала в красноярский зоопарк, сообщили в пресс-

Обезьяна породы Эдипов тамарин получила своё имя за прическу, делающую ее похожей на Альберта Эйнштейна. На голове у неё копна длинных белых волос. А вот немцы этих обезьян называют по имени композита Ференца Листа, который к старости на голове имел похожую шевелюру.

Карликовые обезьяны родом из Южной Америки, из Колумбии. Сейчас они находятся под угрозой вымирания, так как исчезают леса, в которых они живут. Эйнштейн — самец, ему 3,5 года. В зоопарке уже подыскивают для него невесту, чтобы в будущем получить потомство.

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