В ГИБДД назвали корень зла омских пробок

«Ключевым моментом является число транспортных средств, зарегистрированных и передвигающихся в городе. И еще один очень важный момент — это географическое положение. У нас есть слияние двух рек, соответственно, мосты. Все потоки разветвленной сети переходят в мосты через Омь и Иртыш. Это проблема географическая, ее по-другому не решить. Это очень важный фактор, к сожалению, не положительный с точки зрения транспортных потоков», — подчеркнул Триколе.

При этом для решения проблемы пробок, в частности, в период ремонта Юбилейного моста, пока производится регулировка работы светофоров, схем дорожного движения, введение запретов на парковку и выделенных полос для общественного транспорта. Однако, обсуждаются и более кардинальные меры.

«Мы понимаем, что количество транспорта растет в большом количестве. Прирост улично-дорожной сети не соответствует приросту транспорта. Даже откроем Юбилейный мост, но проблема не решится. Почему мы говорим о приоритете пассажирского транспорта, перехватывающих парковках, о введении ограничений въезда в центр города — потому что проблема назревает, сложно становится передвигаться и парковаться», — констатировал Триколе.