В ГИБДД назвали корень зла омских пробок
Замглавы омского УГИБДД Игорь Триколе прокомментировал наличие в Омске дорожных заторов и назвал неизбежные причины их возникновения.
Замглавы омского УГИБДД Игорь Триколе прокомментировал наличие в Омске дорожных заторов и назвал неизбежные причины их возникновения.
«Ключевым моментом является число транспортных средств, зарегистрированных и передвигающихся в городе. И еще один очень важный момент — это географическое положение. У нас есть слияние двух рек, соответственно, мосты. Все потоки разветвленной сети переходят в мосты через Омь и Иртыш. Это проблема географическая, ее
При этом для решения проблемы пробок, в частности, в период ремонта Юбилейного моста, пока производится регулировка работы светофоров, схем дорожного движения, введение запретов на парковку и выделенных полос для общественного транспорта. Однако, обсуждаются и более кардинальные меры.
«Мы понимаем, что количество транспорта растет в большом количестве. Прирост
Так, уже неоднократно поднимался вопрос введения платных парковок в центре города, за организацию которых пока не хотят браться ни предприниматели, ни власти.