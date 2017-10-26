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12:03 (мск), источник: СуперОмск

В ГИБДД назвали корень зла омских пробок

Замглавы омского УГИБДД Игорь Триколе прокомментировал наличие в Омске дорожных заторов и назвал неизбежные причины их возникновения.

«Ключевым моментом является число транспортных средств, зарегистрированных и передвигающихся в городе. И еще один очень важный момент — это географическое положение. У нас есть слияние двух рек, соответственно, мосты. Все потоки разветвленной сети переходят в мосты через Омь и Иртыш. Это проблема географическая, ее по-другому не решить. Это очень важный фактор, к сожалению, не положительный с точки зрения транспортных потоков», — подчеркнул Триколе.

При этом для решения проблемы пробок, в частности, в период ремонта Юбилейного моста, пока производится регулировка работы светофоров, схем дорожного движения, введение запретов на парковку и выделенных полос для общественного транспорта. Однако, обсуждаются и более кардинальные меры.

«Мы понимаем, что количество транспорта растет в большом количестве. Прирост улично-дорожной сети не соответствует приросту транспорта. Даже откроем Юбилейный мост, но проблема не решится. Почему мы говорим о приоритете пассажирского транспорта, перехватывающих парковках, о введении ограничений въезда в центр города — потому что проблема назревает, сложно становится передвигаться и парковаться», — констатировал Триколе.

Так, уже неоднократно поднимался вопрос введения платных парковок в центре города, за организацию которых пока не хотят браться ни предприниматели, ни власти.

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