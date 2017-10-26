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14:51 (мск), источник: Sputnik.by

Белоруса не пустили в Украину, потому что не похож на фото в паспорте

ГРОДНО, 26 окт — Sputnik, Инна Гришук. Белорусские пограничники не узнали молодого жителя Гродно на фотографии в его паспорте, не выпустили из страны в Украину, изъяли паспорт и отправили на замену в РОВД Гродно.

Источник: Sputnik.by

Инцидент произошел в погранпункте «Новая Гута» в вечером в среду 25 октября. В неприятную историю попал гродненец Дмитрий, который ехал из Беларуси в Украину на машине знакомых. Во время пограничного контроля попутчиков проверили быстро, а ему сказали: «В паспорте не ваша фотография».

«Сначала посмотрел один человек, потом второй, затем еще несколько, пришел старший смены, меня отправили в комнату освидетельствования, чтоб проверить, не поддельный ли паспорт. Проверка заняла часа четыре», — рассказал Дмитрий.

По его словам, на границе проверили паспорт в базе данных, где было то же фото, что и в документе, звонили знакомым и сослуживцам, чтобы удостовериться в правдивости его слов. В итоге было признано, что паспорт действительный и действительно принадлежит Дмитрию. Но по фотографии невозможно идентифицировать личность молодого человека.

«В целом они признали, что с документами все в порядке, что я не выдаю себя за другого человека. Признали, что фотография тоже моя, но проблема в том, что нынешнее лицо не похоже на то, которое изображено на фотографии», — сообщил житель Гродно.

Фотография была сделана в 2012 году, в этом же году выдан паспорт. Дмитрий признался: «Да, моя внешность изменилась, но не так кардинально, знакомые продолжают узнавать меня на улице. Я не полнел и не худел, не делал пластических операций. Просто изменил прическу, отрастил бороду и усы».

Тем не менее, пограничная служба не разрешила гродненцу выехать из Беларуси в Украину. Документ был изъят и отправлен в Гродно. Парню выдали справку о том, что у него изъят паспорт, и сказали через 5 дней прийти в милицию по месту жительства для замены паспорта.

«Странно, но с этим паспортом я уже выезжал в 2013 году из Беларуси. Ездил в Украину и Молдову, тогда проблем не было. Сейчас часто приходилось предъявлять документ, в том числе и правоохранителям. У них тоже не возникало вопросов, все узнавали», — отметил Дмитрий.

По его словам, на границе на него был составлен протокол об административном нарушении при пересечении границы. Будет ли он платить штраф, пока не знает. Единственное, о чем он сейчас сожалеет, что потерял почти сутки времени, пока добирался из Гродно до Новой гуты и обратно, и о том, что отпуск придется провести дома.

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