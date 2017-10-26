Кузбассовец сжег 120 рулонов сена, чтобы отомстить работодателю

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области, инцидент произошел в Юргинском районе. Хозяин сельскохозяйственного предприятия сообщил о возгорании сенохранилища. В нём хранилось 120 рулонов сена, они были полностью уничтожены. Сумма ущерба составила 150 000 рублей.

Когда пожар был потушен, сотрудники полиции обнаружили неподалеку пластиковую емкость с остатками бензина и банку из-под алкогольного напитка. Стала отрабатываться версия поджога. В ходе расследования полицейские задержали 50-летнего жителя деревни Пятково. Он сознался, что сжег сено, чтобы отомстить бывшему работодателю, который его уволил. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».