Приморским водителям напомнили, как правильно платить штраф

Источник: ДЕЙТА

Однако с начала 2017 года свыше 13 тыс. граждан, своевременно не оплативших штрафы за нарушение Правил дорожного движения, привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 20.25.

По закону штраф должен быть оплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления о его наложении в законную силу. В ином случает предусматривается наложение штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, административный арест сроком до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Прежде, чем оплачивать квитанцию, рекомендуется уточнить, передаёт ли данная кредитная организация информацию о принятых платежах в ГИС ГМП, в соответствии с требованиями законодательства — пишет краевое ГИБДД.