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12:14 (мск), источник: Вести - Новосибирск

ФСБ и МВД проверили четыре автобуса с мигрантами в Новосибирской области

С начала года из России выдворили 1100 нелегалов, рассказали в МВД.

Источник: Вести - Новосибирск

ФСБ и МВД проверили четыре автобуса с мигрантами в Новосибирской области, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Сотрудники силовых ведомств провели рейд в Ленинском районе Новосибирска. Искали нелегальных мигрантов. В частности, проверили 4 автобуса, которые ехали из НСО в ближнее зарубежье. В автобусах находились 170 человек, 18 находились в России незаконно. Решается вопрос об их выдворении. Также рейд провели на Хилокском рынке, проверили 630 иностранцев, 29 человек оказались нарушителями миграционного законодательства.

С начала года с территории Новосибирской области выдворено 1100 иностранцев, составлено около 23 тысяч административных протоколов и выявлено более 1300 уголовных преступлений, связанных с нарушением миграционного законодательства.

Имеющуюся информацию о нелегальных мигрантах население может сообщить по «телефону доверия» УФСБ России по Новосибирской области: 231−05−05, а также в любое подразделение органов внутренних дел.

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