Источник: Вести - Новосибирск

ФСБ и МВД проверили четыре автобуса с мигрантами в Новосибирской области, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Сотрудники силовых ведомств провели рейд в Ленинском районе Новосибирска. Искали нелегальных мигрантов. В частности, проверили 4 автобуса, которые ехали из НСО в ближнее зарубежье. В автобусах находились 170 человек, 18 находились в России незаконно. Решается вопрос об их выдворении. Также рейд провели на Хилокском рынке, проверили 630 иностранцев, 29 человек оказались нарушителями миграционного законодательства.

С начала года с территории Новосибирской области выдворено 1100 иностранцев, составлено около 23 тысяч административных протоколов и выявлено более 1300 уголовных преступлений, связанных с нарушением миграционного законодательства.