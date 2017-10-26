ФСБ и МВД проверили четыре автобуса с мигрантами в Новосибирской области
С начала года из России выдворили 1100 нелегалов, рассказали в МВД.
С начала года из России выдворили 1100 нелегалов, рассказали в МВД.
ФСБ и МВД проверили четыре автобуса с мигрантами в Новосибирской области, об этом сообщает
Сотрудники силовых ведомств провели рейд в Ленинском районе Новосибирска. Искали нелегальных мигрантов. В частности, проверили 4 автобуса, которые ехали из НСО в ближнее зарубежье. В автобусах находились 170 человек, 18 находились в России незаконно. Решается вопрос об их выдворении. Также рейд провели на Хилокском рынке, проверили 630 иностранцев, 29 человек оказались нарушителями миграционного законодательства.
С начала года с территории Новосибирской области выдворено 1100 иностранцев, составлено около 23 тысяч административных протоколов и выявлено более 1300 уголовных преступлений, связанных с нарушением миграционного законодательства.
Имеющуюся информацию о нелегальных мигрантах население может сообщить по «телефону доверия» УФСБ России по Новосибирской области: 231−05−05, а также в любое подразделение органов внутренних дел.