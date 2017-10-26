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12:16 (мск), источник: Om1.ru

Где в Омске посмотреть «Матильду»: четыре кинотеатра все-таки решились на прокат

Сегодня, 26 октября, стартовал прокат нашумевшего фильма Алексея Учителя «Матильда».

В Омске ряд кинотеатров сразу отказался от показов, еще несколько сомневались до последнего. В итоге посмотреть скандальную ленту можно будет в четырех местах.

«Слава»

В «Славе» сегодня уже прошли первые показы. На пятницу и воскресенье там предлагается сразу 16 сеансов в день — не исключено, что такой плотный график рассчитан на зрителей, которые «освободятся» за счет отказа от «Матильды» в других популярных кинотеатрах. Сеансы стоят вплотную друг к другу с 9:20 до 2:40. В последующие дни планируется по 14 сеансов. Стоимость билетов варьируется от 100 до 250 рублей. Зрителям стоит быть готовыми к повышенным мерам безопасности.

«Вавилон»

В киноцентре до последнего момента не могли согласовать выход «Матильды», и премьеру даже пришлось перенести на один день. Сегодня в «Вавилоне» показов нет, но с пятницы фильм будет идти согласно расписанию. Как и в «Славе», там запланировано 16 сеансов в день с 10:00 до 1:10. Билеты можно приобрести от 100 до 160 рублей.

«Маяк»

В «Маяке» «Матильда» представлена тоже широко — по 12 сеансов в день, первые показы уже стартовали. Посмотреть кино можно с 9:50 до 21:30, число сеансов не изменится ни в выходные, ни на следующей неделе. Стоимость билетов от 110 до 200 рублей.

«Галактика»

В «Галактике» фильм также уже в прокате. Сегодня устраивают 7 показов, завтра в расписании стоит 6 сеансов, но на выходные, как ни странно, их число сократится до трех — только вечерние с 17:00 до 21:20. Цены на билеты — от 100 до 340 рублей.

Кинотеатры «Атриум», «Рубин», «Континент», «Космос», «Маяковский», «Кристалл», «Московский» и «Атмосфера» от проката отказались.

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