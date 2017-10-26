Официальный кубок ЧМ-2018 по футболу будет гостить на стадионе ФК «Краснодар»

Краснодар. 26 октября — Новая Кубань. 14 ноября Официальный Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA привезут в Краснодар. Его выставят в специальном шатре на площади перед стадионом ФК «Краснодар». Всех желающих посмотреть на кубок будут допускать к трофею в порядке живой очереди.

Для этого нужно оформить специальное бесплатное приглашение. Их выдают в определенных точках города, приглашение необходимо зарегистрировать на сайте проекта.

Кубок сделан из чистого золота и весит более 6 кг. Интересно отметить, что прикоснуться к кубку — заветная мечта любого преданного футболу болельщика.

— В соответствии с существующими правилами FIFA, прикасаться к Кубку чемпионата мира по футболу FIFA могут только победители турнира и главы государств, а оригинальный трофей не может быть передан кому-либо навечно, поэтому сборная страны-победителя турнира получает взамен позолоченную копию — Кубок победителей Чемпионата мира по футболу FIFA, — сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.