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16:30 (мск), источник: Новая Кубань

Официальный кубок ЧМ-2018 по футболу будет гостить на стадионе ФК «Краснодар»

Сфотографироваться с трофеем кубанцы смогут 17, 18 и 19 ноября.

Краснодар. 26 октября — Новая Кубань. 14 ноября Официальный Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA привезут в Краснодар. Его выставят в специальном шатре на площади перед стадионом ФК «Краснодар». Всех желающих посмотреть на кубок будут допускать к трофею в порядке живой очереди.

Для этого нужно оформить специальное бесплатное приглашение. Их выдают в определенных точках города, приглашение необходимо зарегистрировать на сайте проекта.

Кубок сделан из чистого золота и весит более 6 кг. Интересно отметить, что прикоснуться к кубку — заветная мечта любого преданного футболу болельщика.

— В соответствии с существующими правилами FIFA, прикасаться к Кубку чемпионата мира по футболу FIFA могут только победители турнира и главы государств, а оригинальный трофей не может быть передан кому-либо навечно, поэтому сборная страны-победителя турнира получает взамен позолоченную копию — Кубок победителей Чемпионата мира по футболу FIFA, — сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Специально для нашей страны был разработан самый продолжительный Тур Официального Кубка по стране-хозяйке чемпионата мира по футболу FIFA за всю историю проекта. Официальный Кубок ЧМ-2018 проведет в России 123 дня.

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