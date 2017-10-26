В ноябре в Воронеже снесут 16 киосков с фаст-фудом и кафе

В список подлежащих сносу объектов попали 16 киосков с фаст-фудом, в том числе компаний ООО «Русский аппетит» и ЗАО «Робин Сдобин», а также кафе «Пальма». Владельцев большинства объектов установить не смогли.

Больше всего павильонов без разрешительных документов работают в Советском и Коминтерновском районах (29 и 25 объектов соответственно). В Центральном власти демонтируют 10 торговых точек, в Левобережном — восемь, в Ленинском и Железнодорожном — по шесть.