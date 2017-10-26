Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт рассказал о последствиях захвата танка Т90А террористами
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Кремль отреагировал на слова Собчак об «украинском» Крыме
Песков рассказал об уничтожении воюющих на стороне ИГ россиян
41-летняя Канделаки пришла в ультра-мини на бал в Москве
#Это был я: мужчины в соцсетях признаются в насилииБолезненная тема сексуальных домогательств была поднята в связи со скандалом вокруг Харви Вайнштейна
Бузова, Бондарчук и Тимати представили новые проекты ТНТ
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Тина Канделаки явилась в мини на светское мероприятие – кадры
Летучая вышла на подиум без нижнего белья в платье
41-летняя Канделаки пришла в ультра-мини на бал в Москве
Юэн МакГрегор расстался с женой после 22 лет брака
Ученые рассказали, зачем нужна ревность
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Кремль отреагировал на слова Собчак об «украинском» Крыме
Золотов назвал причину расстрела солдат в Чечне
Фоторепортажи
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
13:12 (мск), источник: Kazinform

Юпитер соединится с Солнцем

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Сегодня, 27 октября 2017 года в 00:00 аст Юпитер окажется в точке соединения с Солнцем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Роскосмос.

Соединение (планет) — такое расположение двух или нескольких членов Солнечной системы, когда они оказываются на одной прямой, при этом Солнце находится между Землей и внешней планетой. В момент соединения светила расположены на небесной сфере близко друг к другу.

26 октября планета пройдёт соединение с Солнцем и постепенно перейдет на утреннее небо, в конце ноября Юпитер появится в лучах утренней зари, располагаясь в созвездии Весов, невысоко над юго-восточным горизонтом.

Это означает, что в ближайший месяц мы не сможем наблюдать гиганта, так как он будет скрываться в лучах светила, говорится в сообщении.

Отметим, Юпитер является самой крупной планетой в солнечной системе. Юпитер в 10 раз больше Земли и 10 раз меньше Солнца. Сила притяжения на Юпитере в 2,5 раза больше, чем на Земле. Человек весом в 80 кг весил бы на Юпитере 200 кг. Юпитер совершает один оборот вокруг Солнца за 12,5 лет, зато быстро вращается вокруг своей оси, совершая один оборот всего за 10 часов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Медики рассказали, когда выпишут выпавшего с третьего этажа ТРЦ в Алматы ребенка
Я до сих пор не очень понимаю, что такое криптовалюты - глава Нацбанка
В театре Армена Джигарханяна проходят обыски
При взрыве в Киеве погибли два человека
Кремль прокомментировал доклад о воюющих на стороне ИГ россиянах
Патриарх рассказал, что впервые в жизни увидел бездомного в США
Пассажирский поезд столкнулся с военным грузовиком в Финляндии
Космические войска РФ испытали маневрирующий спутник перехвата
ГД одобрила блокировку сайтов нежелательных организаций без суда
Спорт
Унылый трофей. Что скорее всего выиграет «Спартак» Кубок России вновь оказался не нужен болельщикам
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото Коллегами актрисы по фильму стали Леа Ремини и Ванесса Энн Хадженс
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
Как и с чем носить каффы и объемные кольца (фото) Внимательно изучи 12 интересных комбинаций. Броские серьги и тонкие браслеты буквально созданы для холодов
Дети
Александр Малинин перестал общаться со своими детьми Знаменитый певец порвал все связи с дочерью и сыном от предыдущих браков.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь