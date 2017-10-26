Юпитер соединится с Солнцем

Соединение (планет) — такое расположение двух или нескольких членов Солнечной системы, когда они оказываются на одной прямой, при этом Солнце находится между Землей и внешней планетой. В момент соединения светила расположены на небесной сфере близко друг к другу.

26 октября планета пройдёт соединение с Солнцем и постепенно перейдет на утреннее небо, в конце ноября Юпитер появится в лучах утренней зари, располагаясь в созвездии Весов, невысоко над юго-восточным горизонтом.



Это означает, что в ближайший месяц мы не сможем наблюдать гиганта, так как он будет скрываться в лучах светила, говорится в сообщении.



Отметим, Юпитер является самой крупной планетой в солнечной системе. Юпитер в 10 раз больше Земли и 10 раз меньше Солнца. Сила притяжения на Юпитере в 2,5 раза больше, чем на Земле. Человек весом в 80 кг весил бы на Юпитере 200 кг. Юпитер совершает один оборот вокруг Солнца за 12,5 лет, зато быстро вращается вокруг своей оси, совершая один оборот всего за 10 часов.