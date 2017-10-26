Оформить удостоверения личности и паспорта станет проще

Источник: Noi.md

«До сих пор было необходимо предъявлять документы о гражданском состоянии. Заявитель должен был доказать, что состоит в браке, разведен или овдовел. Теперь вся эта информация содержится в регистре населения», — сказала глава управления Службы гражданского состояния Диана Таку.

Благодаря поправкам людям не придется выстаивать очереди за справками.

«Больше не будет этого хаоса, а то приходится долго ждать. Я, например, стою здесь с восьми утра».

«Безусловно, это хорошо. Не будем, как раньше, стоять часами в очереди».

«В дому случился пожар, сгорели все документы. Приняли бы это решение раньше, восстановила бы всё быстрее и проще».

Паспортные столы будут сотрудничать с ведомствами, которые запрещают выезд из страны.

«До сих пор судебные исполнители имели право установить надзор за человеком при любой задолженности или штрафе. И паспорт ему не выдавали. До августа таких случаев было около шести с половиной тысяч в месяц. После принятия поправок такие запреты устанавливает только суд», — отметил глава департамента Агентства административных услуг Стелиан Горинчой.

Процедуру смены прописки тоже упростят. Цель изменений — сокращение бюрократии.

«При изменении места жительства больше нет необходимости в документах, выданных госпредприятием “Кадастру”. Есть общая база данных, и у граждан больше не будут требовать документы, выданные другим учреждением», — сказал директор Агентства административных услуг Серджиу Райлян.