В Петербурге сделали видеоигру, в которой можно оказаться на месте Путина
Стратегия для мобильных быстро набирает популярность.
Стратегия для мобильных быстро набирает популярность.
Учим историю
Павел, Николай Второй, Горбачев, Путин и другие лидеры нашей страны стали персонажами игры. Небольшая независимая команда разработчиков выпустила историческую стратегию для мобильных устройств «Империя».
Идея создания игры появилась у разработчиков несколько лет назад после общения со студентами одного из колледжей
Я подумал, что это хорошая точка входа для того, чтобы вновь заинтересовать молодежь знаниями по истории. В итоге, по пути домой, прямо в метро, у меня родилась идея «Империи».
Непосредственно разработка началась в начале 2016-го года, сразу после того, как удалось собрать бюджет на создание базовой версии. Как водится, деньги собирали всем миром, с помощью краудфандинга. Обычные граждане прониклись идеей и помогли проекту родиться.
ПУТИН. НАЧАЛО.
В компаниях игры «Крым Наш» и «Путин. Начало» игроки могут управлять Россией от лица Владимира Путина. Чтобы эффективно управлять государством игрок должен решать проблемы различных структур страны. Каждое решение ведет за собой те или иные последствия на большую часть структур государства, поэтому к каждому своему решению игрок должен подходить с умом.
— Путин является одним из самых популярных исторических лидеров, и игроки просили сделать кампании с ним больше, чем с другими лидерами, — отмечает Павел. — А поскольку мы в работе по большей части стараемся опираться именно на мнение игроков, особенно долго мы на эту тему не раздумывали.
Пользователям игра понравилась.
— Думаю, историку показать. А что? Будем играть на уроках, — пишет в комментариях Павел.
Но есть и негативные отзывы. Например, некоторые пользователи просят сделать игру полегче — «сложно проходить».
Разработчики делать игру более доступной пока не планируют. Зато обещают запустить новые миссии. Но о сроках говорить пока рано.