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13:17 (мск), источник: NewsKo

Количество губернаторских стипендиатов выросло на 16%

Министерство образования и науки Пермского края подготовило список студентов, которые в 2017—2018 учебном году будут получать именные и губернаторские стипендии.

Всего в списке 2 тыс. 164 студента, общая стипендия которых составляет чуть менее 112 млн 500 тыс. руб. в месяц. Губернаторскую стипендию будут получать 2 тыс. 118 учащихся студентов вузов Пермского края, в том числе 1 тыс. 99 первокурсников. Именную стипендию получат 46 студентов.

По сравнению с прошлым годом число получателей губернаторской стипендии выросло на 16,3%, а количество получателей именной стипендии более чем на 12%.

Традиционно среди вузов по количеству губернаторских и именных стипендиатов лидируют ПГНИУ, ПНИПУ и ПГМУ.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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