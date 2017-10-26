Количество губернаторских стипендиатов выросло на 16%

Всего в списке 2 тыс. 164 студента, общая стипендия которых составляет чуть менее 112 млн 500 тыс. руб. в месяц. Губернаторскую стипендию будут получать 2 тыс. 118 учащихся студентов вузов Пермского края, в том числе 1 тыс. 99 первокурсников. Именную стипендию получат 46 студентов.

По сравнению с прошлым годом число получателей губернаторской стипендии выросло на 16,3%, а количество получателей именной стипендии более чем на 12%.

Традиционно среди вузов по количеству губернаторских и именных стипендиатов лидируют ПГНИУ, ПНИПУ и ПГМУ.