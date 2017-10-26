Синоптики прогнозируют дожди и снег в выходные в Калининграде

Апогеем ненастья станет снег, который прогнозируют синоптики в выходные.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/DrQRAEj-PSo?wmode=opaque" frameborder="0" gesture="media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Евгения Чирочкина, корреспондент:

— Какая погода будет в конце осени и начале зимы в древности люди определяли 25 октября по приметам. По звездам и направлению ветра. Современные синоптики прогнозируют калининградцам в ближайшие дни только ухудшение погоды.

Пасмурная погода, дождь и ветер. Сегодня жителям Калининграда без зонтика никуда. Как в принципе и в течение всей недели. Синоптики гидрометцентра помимо дождя прогнозируют в выходные выпадение первого снега.

Елена Глушкова, синоптик:

— И мы ждем, что интенсивность осадков увеличится. И вероятность есть осадков в виде дождя и мокрого снега. А также усиление северо-западного ветра в дальнейшем до более сильных значений.

О минусовой температуре речи пока не идет, однако жители города явно готовятся к зиме. Причем с хорошим настроением.

Елена Бубенщикова, житель Калининграда:

— Мне холодно, очень холодно, я мерзну и думаю, вот скоро зима.

Ольга Васильева, житель Калининграда:

— Вообще пахнет снегом конечно, но я люблю такую погоду, мне очень нравится. Конечно, приближение зимы чувствуется, но самое главное, чтобы было тепло в душе.

— Помимо прочего на протяжении нескольких дней в Янтарном крае ожидаются магнитные бури и понижение атмосферного давления. Метеозависимым людям рекомендуется уделить внимание своему здоровью.

Елена Буринская, И. О. заместителя главного врача поликлиники № 1:

— Целесообразнее всего наверное будет, советуем находиться дома в эти дни. Более тщательно следить за артериальным давлением, если могут самостоятельно корректировать дозировку лекарственных препаратов, а если не могут, то обращаться за медицинской помощью.