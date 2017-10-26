Синоптики прогнозируют дожди и снег в выходные в Калининграде
Дождливая погода в Калининграде продлится до конца недели.
Дождливая погода в Калининграде продлится до конца недели.
Апогеем ненастья станет снег, который прогнозируют синоптики в выходные.
Евгения Чирочкина, корреспондент:
— Какая погода будет в конце осени и начале зимы в древности люди определяли 25 октября по приметам. По звездам и направлению ветра. Современные синоптики прогнозируют калининградцам в ближайшие дни только ухудшение погоды.
Пасмурная погода, дождь и ветер. Сегодня жителям Калининграда без зонтика никуда. Как в принципе и в течение всей недели. Синоптики гидрометцентра помимо дождя прогнозируют в выходные выпадение первого снега.
Елена Глушкова, синоптик:
— И мы ждем, что интенсивность осадков увеличится. И вероятность есть осадков в виде дождя и мокрого снега. А также усиление
О минусовой температуре речи пока не идет, однако жители города явно готовятся к зиме. Причем с хорошим настроением.
Елена Бубенщикова, житель Калининграда:
— Мне холодно, очень холодно, я мерзну и думаю, вот скоро зима.
Ольга Васильева, житель Калининграда:
— Вообще пахнет снегом конечно, но я люблю такую погоду, мне очень нравится. Конечно, приближение зимы чувствуется, но самое главное, чтобы было тепло в душе.
— Помимо прочего на протяжении нескольких дней в Янтарном крае ожидаются магнитные бури и понижение атмосферного давления. Метеозависимым людям рекомендуется уделить внимание своему здоровью.
Елена Буринская, И. О. заместителя главного врача поликлиники № 1:
— Целесообразнее всего наверное будет, советуем находиться дома в эти дни. Более тщательно следить за артериальным давлением, если могут самостоятельно корректировать дозировку лекарственных препаратов, а если не могут, то обращаться за медицинской помощью.
До ближайших выходных температура воздуха днем будет находиться в пределах 6−10 градусов.