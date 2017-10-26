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13:46 (мск), источник: Вести Иркутск

Фестиваль любительских фильмов «От чистого истока» проходит в Иркутске

Как правильно снимать и монтировать материалы о народном творчестве. Кинолюбителям об этом рассказывают профессионалы.

Мастер-классы проходят в рамках фестиваля фильмов «От чистого истока». Каждая из 44 работ, присланных со всей страны, рассказывает о традициях. Председатель жюри — гость из Санкт-Петербурга Александр Мелентьев говорит, что многие фильмы смотрел с интересом.

— Они фиксируют то, что осталось. У них огромный репертуар, если посмотреть по программе. Большинство посвящены народному творчеству. Хотя это само по себе является народным творчеством, — говорит заведующий кафедрой режиссуры телевидения РГСИ (Санкт-Петербург) Александр Мелентьев.

Дети и взрослые — авторы любительских фильмов — на эту учёбу приехали со всей области. Опыт, который они здесь получат, поможет снимать более профессионально.

— Фестиваль такого рода — он вообще единственный.28,24 27.25 На территории Иркутской области он проходит в течение 8 лет и только в этом году при поддержке Российского дома народного творчества нам удалось научить и обучить наших участников, — говорит директор иркутского Областного дома народного творчества Людмила Герда.

Практические занятие и отсмотр работ идут уже два дня. Завтра на церемонии закрытия назовут победителей фестиваля «От чистого истока».

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