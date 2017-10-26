Завершён капремонт Илимского моста

Мост был построен в 1978 году, его протяжённость — 494 метра. Инженерная уникальность объекта в том, что строился он до затопления, Илим в те годы был небольшой рекою, поэтому опоры были возведены высотою в 40 метров с усилением, и только после произошло затопление, Илим разлился. «Это надо было так всё рассчитать в те годы, просто уникальный объект, один из самых сложных и протяжённых на федеральной трассе Иркутской области. После затопления, вода скрыла опоры, поэтому в нашем веке возникли трудности в укреплении, особенно 6 и 7 опоры, — наперебой комментировали ход строительства мостовики. — Мост получился красивый, на объекте использовались все последние достижения мостостроительства».