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13:49 (мск), источник: Baikal-info.ru

Завершён капремонт Илимского моста

В Нижнеилимском районе 25 октября 2017 года был впервые капитально отремонтирован один из уникальных строительных, инженерных объектов — мост через реку Илим. Как сообщает пресс-служба района, ремонт моста начался 30 мая прошлого года, стоимость работа — 232 млн рублей.

Источник: nilim.irkobl.ru

Мост ремонтировался поэтапно. Сначала произведена регулировка опорных частей (за 39 лет эксплуатации они сильно накренились), полностью заменена проезжая часть, установлены ограждения удерживающей способности, сбоку моста монтирована светодиодная судоходная сигнализация, освещение. В ближайшем будущем, согласно новым правилам, на мосту поставят видеокамеры, организуют пост охраны.

Мост был построен в 1978 году, его протяжённость — 494 метра. Инженерная уникальность объекта в том, что строился он до затопления, Илим в те годы был небольшой рекою, поэтому опоры были возведены высотою в 40 метров с усилением, и только после произошло затопление, Илим разлился. «Это надо было так всё рассчитать в те годы, просто уникальный объект, один из самых сложных и протяжённых на федеральной трассе Иркутской области. После затопления, вода скрыла опоры, поэтому в нашем веке возникли трудности в укреплении, особенно 6 и 7 опоры, — наперебой комментировали ход строительства мостовики. — Мост получился красивый, на объекте использовались все последние достижения мостостроительства».

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