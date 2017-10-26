В Екатеринбурге требуют увольнения директора ЦПКиО

Автор указывает, что с ноября 2015 года, когда он возглавил культурное учреждение, оно начало деградировать.

«Из места отдыха и развлечений для жителей и гостей города парк превращается в дискомфортное, заброшенное, замусоренное пространство, больше похожее на дикий пустырь, а не на рекреацию. Если Екатеринбург стремится к статусу глобального города, то наш ЦПКиО тянет его в обратную сторону, парк остается провинциальным и убогим, на десятки лет отставшим от своего времени», — убежден создатель петиции.

Он указывает, что «во избежание еще большего запустения территории», нужно уволить действующего руководителя и объявить конкурс на замещение должности, «сделав процедуру выбора открытой и прозрачной».

«Нынешний директор — Роман Шадрин не является специалистом в сфере культуры и отдыха, его главные заслуги — участие в боевых действиях в Чечне и на Донбассе. Кажется нелепым, что человек, ничего не понимающий в современной досуговой и спортивной культуре, стал руководителем одного из ключевых учреждений культуры Екатеринбурга», — говорится в обращении.