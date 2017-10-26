Потепление и снег придут в Новосибирск на выходных
Столбик термометр будет колебаться около отметки 0 °C, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».
Столбик термометр будет колебаться около отметки 0 °C, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».
Потепление и снег придёт в Новосибирск на выходных, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».
По данным сервиса «Яндекса», днем в четверг столбик термометра покажет +0°C, снег.
В ночь на пятницу температура составит -2°C, днем +1°C, облачно.
В ночь на субботу столбик термометра покажет +3°C, днем +6°C, пасмурно.
Ночью в воскресенье температура составит -3°C, днем +2°C, снег.
По прогнозу Gismeteo, днем в четверг температура составит -1°C, пасмурно.
В ночь на пятницу температура составит -4°C, днем -1°C, пасмурно.
В ночь на субботу столбик термометра покажет -4°C, днем +4°C, пасмурно.
Ночью в воскресенье температура составит +3°C, днем -1°C, дождь.